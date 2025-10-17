Il calciomercato Inter prova a sondare il terreno per l'arrivo di Lorenzo Pellegrini a parametro zero. Federico Dimarco piace molto in Premier League

Calciomercato Inter News: Federico Dimarco nei sogni di Amorim

Mentre si aspetta il ritorno in campo della Serie A, le dirigenze di diverse squadre, tra cui quella nerazzurra si trovano già al lavoro per dare forma alle idee per il prossimo e lontano futuro della squadra e in particolare della rosa che il tecnico avrà a disposizione dopo la sessione invernale o il prossimo anno.

Bilancio Inter approvato dagli azionisti del club/ Ricavi record, ecco i numeri!

Il calciomercato Inter infatti sta già iniziando ad aprire strade che possano portare all’arrivo a parametro zero di giocatori importanti di alcune rivali e che nella rosa nerazzurra potrebbero essere aggiunte di livello e utili anche per dare un cambio generazionale alla squadra.

Prima di riuscire a portare a termine queste operazioni però dovranno riuscire a respingere le avance di importanti club per alcuni loro giocatori, tra queste negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce che parlava di un tentativo da parte del Manchester United per acquistare uno dei leader e delle anime della squadra, Federico Dimarco.

Norman Foster: “San Siro icona, ma da ridisegnare”/ Stadio Meazza “eroico ma lacunoso” (15 ottobre 2025)

I red devils di Ruben Amorim sembrano interessati dalla capacità dell’esterno a giocare su tutta la fascia e sarebbero pronti ad investire una cifra importante vicina ai 50 milioni per portare il ragazzo in Inghilterra, dopo soli 6 mesi dall’acquisto di Dorgu.

Calciomercato Inter News: Lorenzo Pellegrini pupillo di Marotta

Il calciomercato Inter poi potrebbe intrecciarsi con il prossimo impegno in campionato dove è prevista la difficile trasferta di Roma contro i giallorossi, con la squadra della capitale potrebbero essere diverse le trattative aperta ma in vista del futuro Marotta e Ausilio proveranno a convincere il capitano Lorenzo Pellegrini a muoversi a parametro zero.

Calciomercato Inter News/ Bisseck al centro di uno scambio con il Crystal Palace, Zielinski pronto a partire

Il trequartista romano infatti ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione e per il difficile rapporto con la tifoseria e la società potrebbe decidere di lasciare la sua amata Roma e andare a giocare per obiettivi importante con la maglia nerazzurra.

Con l’Inter il ragazzo potrebbe essere schierato come mezzala al posto di Mkhitaryan che ormai ha raggiunto una certa età o anche come trequartista dando la possibilità a Chivu di andare a modificare il modulo di gioco spostandosi dal 3-5-2 di Inzaghi ad un più offensivo 3-4-2-1.

Un altro obiettivo a parametro zero della dirigenza nerazzurra poi vede il sogno Dusan Vlahovic che però potrebbe portare alla cessione di uno dei due attaccanti titolari per garantirgli un posto in squadra, inoltre il serbo potrebbe essere obiettivo di numerose squadre che hanno anche una maggiore possibilità di spesa.