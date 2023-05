Calciomercato Inter News/ Manovre a sinistra: Lucas Piton e Jordi Alba sul taccuino

CALCIOMERCATO INTER NEWS: OCCHI SU PITON

La notizia dei giorni scorsi è quella della preconvocazione di Lucas Piton con la nostra nazionale: dopo Mateo Retegui, Roberto Mancini ha aperto a un altro oriundo ma questa volta con origine brasiliana. Il calciomercato Inter lo segue da tempo, e non è la sola: Torino e Sampdoria già in passato gli avevano messo gli occhi addosso, il nome di Piton infatti non è nuovo nella nostra Serie A. Si tratta di un terzino classe 2000, che gioca nel Vasco da Gama: come tutti i laterali brasiliani può anche spostare la sua posizione più avanti, dunque sarebbe utile nel 3-5-2 di Simone Inzaghi come fluidificante.

Certo la chiamata di Mancini, che poi dovrà decidere se confermarlo nella rosa dei convocati per la Final Four di Nations League, ha sorpreso tutti; vero è anche che Piton, appunto, non è un calciatore sconosciuto ma anzi nel campionato brasiliano sta facendo bene, mettendosi in luce soprattutto per gli assist. Tuttavia il calciomercato Inter deve fronteggiare la concorrenza: negli ultimi giorni si è fatto sotto il Genoa, che è tornato subito in Serie A e a Piton, a differenza forse della squadra nerazzurra, potrebbe garantire una maglia da titolare in un ambiente comunque diverso da quello di San Siro. Vedremo, soprattutto se il terzino giocherà con l’Italia nel frattempo…

SPUNTA L’IDEA JORDI ALBA

Che il calciomercato Inter sia alla ricerca di un’alternativa a sinistra, probabilmente perché Robin Gosens non sarà confermato, appare un fatto: ieri avevamo riportato dell’interesse per Stephan El Shaarawy, oggi si parla di un profilo diverso perché prettamente difensivo, e che risponde al nome di Jordi Alba. L’esterno spagnolo ha annunciato l’addio al Barcellona: sarebbe dunque un colpo a parametro zero, qui stiamo appunto parlando di un terzino che certamente ha la capacità di spingere (e non poco) e che comunque non di rado nel Barcellona ha giocato come fluidificante, vista l’impostazione tattica di Luis Enrique e, in questo anno e mezzo, di Xavi.

Il colpo Jordi Alba sarebbe anche per aumentare la leadership nello spogliatoio: un rincalzo di lusso, perché lo spagnolo ha 34 anni e ha vinto 15 trofei in maglia blaugrana (tra cui la Champions League), in più ha messo insieme 91 presenze con la sua nazionale insieme alla quale si è issato sul tetto d’Europa, proprio nell’estate in cui ha lasciato il Valencia per fare ritorno al Barcellona, dove era cresciuto. Beppe Marotta riflette: come detto Jordi Alba sarebbe verosimilmente una seconda linea, ma soprattutto in certe partite di Champions League potrebbe realmente rappresentare un valore aggiunto per l’Inter…











