Calciomercato Inter news: Marcus Thuram fa “pace” con Lautaro, il futuro della ThuLa potrebbe essere ancora insieme in nerazzurro (oggi 5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: MARCUS THURAM, CHIARIMENTO CON LAUTARO MARTINEZ

In giorni piuttosto complicati per i nerazzurri, arriva una notizia che potrebbe rasserenare gli animi e che quindi potrebbe avere un impatto anche sul calciomercato Inter. Si è molto parlato infatti del “like” di Marcus Thuram al messaggio social di Hakan Calhanoglu nella polemica tra il centrocampista turco e Lautaro Martinez: un piccolo gesto, ma che in giorni tesi aveva aperto un ulteriore fronte polemico in casa Inter.

Ecco allora che ai tifosi nerazzurri farà piacere sapere che i due attaccanti dell’Inter si sono subito scambiati dei messaggi e che tutto sarebbe già stato appianato fra Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Non è solo un dettaglio, perché effettivamente sono stati giorni complicati nello spogliatoio nerazzurro, con la sconfitta contro il Fluminense che non ha aiutato a rasserenare gli animi, per cui una spaccatura fra i due bomber poteva essere pericolosa.

Stando a quanto è emerso e che La Gazzetta dello Sport ha riferito, una certa freddezza in effetti c’è stata anche tra il figlio d’arte francese e il Toro e capitano argentino, che però hanno avuto l’intelligenza di chiarirsi subito, evitando che un “like” social diventasse un problema serio per Cristian Chivu, che di certo avrà da lavorare anche sull’unità dello spogliatoio in questa delicata estate.

Anzi: Lautaro Martinez e Marcus Thuram sarebbero andati oltre, dal messaggio si sono visti anche per un caffè che è stata l’occasione per il chiarimento definitivo: il francese ha spiegato di non avere gradito l’accusa generica e l’argentino ha precisato i motivi per i quali aveva deciso di intervenire in modo così diretto e pubblico, senza limitarsi alla dialettica di spogliatoio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SI ALLONTANANO LE VOCI SU THURAM

Tutto questo spiegato, ecco che il chiarimento potrebbe avere un peso anche sul calciomercato Inter: infatti, non è stato ovviamente un caso che porto in questo giorno si siano rafforzate le voci su un possibile addio di Marcus Thuram ai nerazzurri, con Arsenal e Manchester United che sarebbero in pole position tra le squadre maggiormente interessate all’attaccante francese dell’Inter, insieme alla Juventus. Si facevano già anche i nomi dei possibili sostituti, su tutti forse Moise Kean della Fiorentina, a sua volta seguito anche dalle big inglesi che quindi pensano alla Serie A per rafforzare i propri attacchi.

Naturalmente non è detto che basti il chiarimento tra i due attaccanti per dire che Marcus Thuram certamente resterà all’Inter, ma è altrettanto chiaro che il clima è decisamente più sereno adesso, quindi la società può stare tranquilla. Se eventualmente Thuram dovesse andare via, sarà solamente perché sarebbe arrivata l’offerta proverbialmente “irrinunciabile” per tutte le parti, ma è uno scenario poco probabile, perché la volontà di tutto il mondo nerazzurro è quello di avere ancora la ThuLa come coppia di attaccanti titolari. Se i due vanno d’accordo anche fuori dal campo, è ovviamente meglio per tutti…