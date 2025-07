Calciomercato Inter News: i nerazzurri stanno entrando nell'ordine di idee di sacrificare Marcus Thuram, chi potrebbe sostituirlo?

CALCIOMERCATO INTER: THURAM AI SALUTI

Nel parlare del calciomercato Inter avevamo scritto, all’indomani dell’eliminazione dal Mondiale per Club per mano della Fluminense, che il destinatario dello sfogo di Lautaro Martinez potesse non essere il solo Hakan Calhanoglu, ma altri calciatori nerazzurri: uno su tutti, Marcus Thuram.

Forse non è un caso che qualche giorno dopo sia iniziata a circolare una voce secondo cui l’attaccante francese non disdegnerebbe un trasferimento alla Juventus, non tanto per i colori bianconeri quanto per la possibilità di giocare con il fratello Khéphren; suggestione che ha trovato qualche conferma in merito.

Si è iniziato a supporre che le due società potessero lavorare su uno scambio con Dusan Vlahovic, risolvendo così il problema di due calciatori scontenti; ipotesi che a dire il vero è rimasta nell’aria come uno scenario poco realistico ma pur sempre possibile sulla carta. Quel che sembra esserci di vero è che l’Inter starebbe realmente ragionando sulla cessione di Thuram.

Questo perchè, nonostante l’ottimo rendimento avuto in due stagioni, il rischio sarebbe quello di trattenere un giocatore con la testa altrove, una valutazione di calciomercato ridotta e una difficoltà nel venderlo a 12 mesi di distanza. Da non sottovalutare anche l’addio di Simone Inzaghi, che sembrerebbe aver spostato più di un equilibrio all’interno dello spogliatoio della Beneamata; insomma ora l’Inter deve prendere una decisione.

CALCIOMERCATO INTER, CHI AL POSTO DI RUTTHAM?

Detto che la mossa del calciomercato Inter che manderebbe Thuram alla Juventus per Vlahovic rimane al momento peregrina, l’opzione di salutare il francese esiste davvero, e chiaramente Beppe Marotta dovrebbe studiare una contromossa. I profili naturalmente non mancano, tenendo a mente un aspetto tattico: con Chivu è plausibile pensare che l’Inter possa disporsi in campo con Lautaro Martinez da prima punta e due trequartisti alle sue spalle – modulo provato al Mondiale per Club – anche per questo motivo cambierebbe naturalmente il profilo del calciatore da andare a cercare, non una prima punta fissa ma un giocatore mobile.

Un esempio potrebbe essere Cody Gakpo, da gennaio 2023 al Liverpool: duttile e in grado di fare anche il centravanti di manovra, tra l’altro anche lo stipendio potrebbe essere abbordabile perché a dire il vero l’olandese con i Reds non guadagna cifre impossibili.

Da capire naturalmente se Gakpo sia disponibile al trasferimento e, in primis, se il Liverpool abbia anche solo la volontà di sedersi al tavolo; sarebbe possibile solo pensando a una rivoluzione da parte di Arne Slot, che però da buon connazionale probabilmente si terrà stretto il suo calciatore.

L’alternativa del calciomercato Inter potrebbe quindi chiamarsi Hugo Ekitiké: diventato il principale terminale offensivo dell’Eintracht dopo l’addio di Omar Marmoush, il francese è reduce da una stagione straordinaria, la prima giocata per intero a Francoforte, e adesso fa gola a parecchie squadre europee. All’Eintracht è costato circa 17 milioni di euro, ma il contratto scade nel 2029: per certi versi sarebbe più facile arrivare a Gakpo…