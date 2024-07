Calciomercato Inter News/ Marotta esclude Gudmundsson, fatta per Tessmann del Venezia (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SITUAZIONE GUDMUNDSSON

Il calciomercato Inter è ogni giorno più interessante. Quando Albert Gudmundsson sembrava chiuso, ecco che le parole di Zangirllo fanno suonare un campanello d’allarme: “Marotta voleva Gudmundsson regalato, gli ho detto di no“. Insomma, niente sconti per l’olandese.

Lo stesso Marotta in serata ha poi negato l’arrivo sia del calciatore del Genoa che di Marcos Alonso, glissando con un “Penso di escluderli”. Il presidente nerazzurro ha spiegato che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in questo momento è più che sufficienti in quei ruoli. Che sia semplice pretattica?

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TESSMANN VICINISSIMO

Chi invece arriverà durante il calciomercato Inter è Tanner Tessmann. Americano di nascita, il centrocampista del Venezia è finalmente pronto a trasferirsi in nerazzurro. Dopo giorni di trattativa con i lagunari, i meneghini hanno trovato l’accordo per portarlo a San Siro.

Come contropartita è stato offerto Gaetano Oristano che, dopo l’avventura recente al Cagliari, si vestirà di arancioneroverde. Per quanto riguarda Tessmann c’è da sottolineare un dettaglio importante dell’operazione: il centrocampista resterà un altro anno in prestito al Venezia per poi trasferirsi a Milano.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MAROTTA RASSICURA SU LAUTARO

Chi sta stupendo in questa calda estate è Lautaro Martinez in Copa America. Il calciomercato Inter è iniziato proprio con il contratto blindato da parte dell’argentino che appunto ha ricevuto e accettato, dopo qualche presunto disguido, la proposta di rinnovo.

A differenza di Nicolò Barella, dove tutto è già stato ufficializzato, per Lautaro bisognerà ancora aspettare. Il motivo è presto detto: il calciatore è impegnato in Copa America dunque non ci saranno trattative di mezza ad interferire. Una volta archiviata la competizione, al suo rientro a Milano ricevere il contratto con una penna per firmare. Lo stesso Marotta ha confermato: “Resterà qui ancora per diversi anni”

