CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Marotta “gela” Wanda Nara su Icardi (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter continua a vivere la polemica infinita tra la società e Mauro Icardi, con la moglie-agente dell’argentino, Wanda Nara, ormai sempre più terzo incomodo. Wanda Nara aveva fatto parlare di nuovo di sé nelle ultime 24 ore, lasciando intendere come una permanenza di Icardi fosse stata perorata da qualcuno molto in alto all’Inter, forse dai vertici di Suning in persona. Una eventualità che ha scatenato, per l’ennesima volta, l’irritazione di Beppe Marotta verso la manager. A margine di Inter-Lecce, Marotta ha dichiarato: “Le parole di Wanda Nara su Icardi? Per noi un pizzico di fastidio, sia per i tempi che per i modi. Smentisco nel modo più assoluto che qualsiasi dirigente dell’Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a rimanere. Abbiamo dettato una strategia ben precisa e l’abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno dell’Inter può stravolgere questa linea comune.” Il lieto fine sembra dunque ancora ben lontano.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: DALBERT-BIRAGHI SI FA

Il calciomercato dell’Inter sta comunque per chiudere una trattativa di cui ormai si parla da tanto tempo, lo scambio tra esterni che Antonio Conte aveva richiesto da settimane. Dalbert si è persuaso della possibilità di trasferirsi alla Fiorentina, ormai tramontata la trattativa che avrebbe potuto portarlo a disputare la Champions League con la maglia del Nizza. I viola sono pronti a offrirgli un posto da titolare e a dare via libera a Cristiano Biraghi. Che è pronto a tornare nerazzurro, avendo già giocato nell’Inter dal 2003 al 2011 avendo fatto tutta la trafila dalle giovanili al professionismo. Una scelta che comunque deve trovare ancora conferme per quanto riguarda non solo il conguaglio economico che andrebbe a favore della Fiorentina, ma anche per l’ingaggio di Biraghi. Il DS viola Pradé ha comunque confermato come le due società stiano lavorando in queste ore per mandare in porto la trattativa prima del weekend. Per il mercato in uscita, resta vicino il trasferimento di Joao Mario in Russia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA