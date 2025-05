CALCIOMERCATO INTER NEWS: UN NOME NUOVO PER IL CENTROCAMPO

Le manovre del calciomercato Inter riguardano, almeno in maniera teorica, tutti i reparti; dell’attacco si è diffusamente parlato per la necessità di fornire alternative concrete a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, quello che Marko Arnautovic è stato solo a sprazzi e che Mehdi Taremi, pur arrivato con squilli di tromba, non ha mai dimostrato di poter essere. In realtà però l’Inter deve pensare di sistemarsi anche a centrocampo: il discorso di cui sopra si può estendere a Piotr Zielinski e Kristjan Asllani (che però è in crescita e ancora giovane, dunque su di lui si potrebbe investire), e naturalmente bisogna iniziare a fare i conti con i 26 anni di Henrikh Mkhitaryan, anche perché l’armeno ha raramente avuto modo di tirare il fiato.

Ecco perché Beppe Marotta e Piero Ausilio vanno a caccia di profili che possano operare un restyling al reparto: tra questi spunterebbe anche il nome di Exequiel Palacios, anche perché il binomio Inter-Argentina solitamente funziona e in certi casi è stato straordinario. Classe ’98, Palacios è un centrocampista offensivo che può disimpegnarsi anche come trequartista; da cinque anni e mezzo gioca nel Bayer Leverkusen, arrivato dal River Plate, e dopo due stagioni in cui è stato più che altro a guardare si è imposto come ottimo elemento, lanciato da Gerardo Soane e poi reso importante da Xabi Alonso.

UN ALTRO AFFARE DAL LEVERKUSEN?

In questa stagione per Exequiel Palacios ci sono state 38 partite totali, di cui 23 da titolare: in Champions League è sempre partito dall’inizio con la sola eccezione delle prime due gare (contro Feyenoord e Milan). Con il Bayer Leverkusen Palacios ha segnato 15 gol dal gennaio 2020; solo uno in questa stagione, ma ci sono ben 6 assist che lo rendono uomo interessante per l’ultimo passaggio. Il costo non è indifferente: si parla di 40 milioni di euro, ma del resto Palacios ha vinto il Mondiale con l’Argentina, anche se è stato impiegato per meno di un’ora totale e sempre da subentrato, senza giocare la finale ed entrando in campo in semifinale a risultato acquisito.

Potrebbe comunque essere un acquisto interessante per il calciomercato Inter – quantomeno per avere una valida alternativa dalla panchina, almeno secondo le idee di questo momento – che dal Bayer Leverkusen valuta anche il profilo di Nathan Tella: esterno offensivo che ha saputo mettere in mostra le sue qualità soprattutto l’anno scorso, segnando 5 gol in Bundesliga, è inglese ma, avendo origini nigeriane, ha scelto di giocare per le Super Aquile di Lagos con cui ha anche esordito in nazionale maggiore. Un doppio affare per l’Inter dal Bayer Leverkusen? Staremo a vedere…