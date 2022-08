CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Marotta: “Skriniar resta. Uno tra Acerbi, Chalobah, Akanji”

Calciomercato Inter news, l’analisi dell’amministratore delegato Marotta

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato estivo tramite la sua dirigenza. L’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta, intervistato da DAZN prima della sfida poi persa in casa della Lazio, ha dichiarato: “La proprietà ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dalle proposte del PSG. Skriniar è un elemento importante per il nostro impianto di gioco, in quanto tale rimarrà con noi certamente. È un ragazzo perbene, avvieremo quanto prima una negoziazione, perché vorremo siglare con lui un contratto che lo possa vincolare all’Inter per tanti anni. Sono fiducioso sulla serietà di questo ragazzo, credo che questa velata minaccia non sia sufficiente a scardinare i valori che rappresenta questo giocatore. ”

Il dirigente interista, in merito alla ricerca di un centrale difensivo, ha inoltre poi aggiunto, come riporta Tuttomercatoweb.com: “A noi manca quest’ultimo tassello per completare la rosa. Ci sono diverse ipotesi che stiamo valutando, nei prossimi giorni arriveremo a una conclusione. Acerbi è un profilo che ci è stato proposto, valutiamo chi potrà arrivare per completare la rosa. Sì, direi che è corsa a tre fra Acerbi, Chalobah ed Akanji.”

Calciomercato Inter news, rinnovo per Skriniar ed il nuovo centrale

Sembra quindi giungere ad una conclusione il tormentone di calciomercato relativo al possibile addio di Milan Skriniar all’Inter con destinazione Paris Saint-Germain. L’offerta del mese scorso era stata ritenuta troppo bassa dai nerazzurri che hanno sempre valutato lo slovacco non meno di 70 milioni di euro e per il quale si profila il rinnovo di contratto fino al 2027 vista l’attuale scadenza prevista per il termine della stagione appena cominciata.

Rimanendo con gli occhi puntati sulla difesa, l’Inter insegue poi sempre un nuovo centrale per sopperire alla partenza a parametro zero di Andrea Ranocchia. L’azzurro Francesco Acerbi continua ad aspettare che i lombardi affondino il colpo con la Lazio così da poter riabbracciare mister Inzaghi, Manuel Akanji del Borussia Dortmund ha una valutazione al momento troppo elevata e per Trevoh Chalobah del Chelsea si sta delineando un derby di mercato col Milan.

