Calciomercato Inter News: in caso di addio di Denzel Dumfries Beppe Marotta potrebbe provare a convincere lo svincolato Davide Calabria.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LA STRATEGIA POST-DUMFRIES

Lo abbiamo appena visto, il calciomercato Inter rischia di salutare anche Denzel Dumfries. Non sappiamo se uno dei destinatari della dura reprimenda di Lautaro Martinez, dopo la sconfitta contro la Fluminense, fosse lui ma c’è sempre questa possibilità, non avendo informazioni certe.

Noi avevamo indicato in Marcus Thuram uno dei potenziali oggetti dello sfogo del capitano nerazzurro, la realtà è che Dumfries potrebbe essere un altro elemento in uscita da una rosa che, con l’addio di Simone Inzaghi, sembra essersi sfaldata almeno sul piano della coesione e delle dinamiche di spogliatoio.

Dumfries sarebbe un addio pesante, perché è il giocatore che ha più che degnamente sostituito Achraf Hakimi: sembrava un problema l’immediata cessione del marocchino al Psg, in realtà il laterale olandese ha dimostrato di poterne prendere il posto senza abbassare la spinta sulla corsia destra, garantendo anche un buon numero di gol.

In breve tempo Dumfries è insomma diventato un tassello fondamentale per la squadra che ha rivinto lo scudetto e raggiunto due finali di Champions League. Ora però spunta la clausola rescissoria per il calciomercato estero: che fare se Dumfries dovesse realmente partire?

CALCIOMERCATO INTER NEWS, UN ALTRO “SGARBO” AL MILAN

Ecco la strategia del calciomercato Inter: quella di provare a convincere Davide Calabria. Il terzino destro è appena rimasto senza contratto: su di lui aveva puntato il Bologna a febbraio ma poi non lo ha rinnovato, abbiamo già citato come Stefano Pioli possa chiamarlo alla Fiorentina ma in queste ore sarebbe spuntata anche l’ipotesi calciomercato Inter. Beppe Marotta del resto ha sempre fatto dei colpi a parametro zero uno dei suoi principali vanti; questo per di più gli permetterebbe di fare un eventuale sgarbo al Milan, visto il passato rossonero di un Calabria che del Diavolo è stato anche capitano, e con il quale ha vinto lo scudetto.

Proprio questo però potrebbe rappresentare un inghippo: 18 anni di Milan non si cancellano con un colpo di spugna, nonostante il modo in cui il rapporto si è concluso, e Calabria potrebbe decidere di mettere un veto a un suo trasferimento dall’altra parte del Naviglio; se fosse così nemmeno Marotta avrebbe troppi margini di manovra e dovrebbe studiare altre strategie per sostituire Dumfries. Specifichiamo comunque che il piano dell’Inter sarebbe quello di promuovere Luis Henrique come titolare a destra: Calabria arriverebbe da riserva, anche questo potrebbe incidere nella sua decisione…