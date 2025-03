CALCIOMERCATO INTER NEWS: PIACCIONO MARTIN BATURINA E MAXIMO PERRONE

Il calciomercato Inter pensa già al futuro, anche se il presente è ricchissimo, perché nel finale di stagione i nerazzurri avranno una missione difficile ma affascinante: lottare su ben tre fronti contro avversarie spesso più libere, per cercare la gloria in Italia e magari anche in Champions League. La società tuttavia ha il dovere di pianificare già il futuro, dirigenti del calibro di Beppe Marotta e Piero Ausilio lo sanno benissimo e il collega Christian Recalcati per linterista.it ha fatto i nomi di Martin Baturina e Maximo Perrone per quanto riguarda il centrocampo, oltre al colpo Petar Sucic, che è già stato messo a segno.

Sappiamo che tra le priorità potrebbero esserci Nico Paz e un difensore centrale, per ringiovanire un reparto fortissimo ma di certo un po’ avanti con gli anni dal punto di vista agonistico, ma attenzione anche a questi due giovani, che potrebbero portare a delle “doppiette” per il calciomercato Inter, considerando che Baturina è della Dinamo Zagabria come Sucic – che i nerazzurri hanno comprato a gennaio lasciandolo però in prestito ai croati sino al termine di questa stagione – mentre Perrone gioca nel Como come Paz.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CONOSCIAMO MEGLIO I DUE TALENTI

Cerchiamo allora di descrivere meglio questi due nuovi obiettivi per il calciomercato Inter. Cominciamo da Martin Baturina, che è un classe 2003 appunto della Dinamo Zagabria, centrocampista che in questa stagione fra tutte le competizioni ufficiali ha giocato 35 partite con sei gol segnati e nove assist forniti ai compagni, accumulando esperienza anche in Champions League (otto presenze con due gol e un assist) e con nove presenze nella Nazionale maggiore della Croazia, con un gol. Il cartellino costerebbe circa 20 milioni di euro, un esborso più che ragionevole considerando che il suo stipendio attuale è di soli 500.000 euro.

Maximo Perrone è un suo coetaneo, essendo a sua volta classe 2003, con Nico Paz invece ha in comune il fatto di giocare nel Como e di avere il doppio passaporto argentino e spagnolo, scegliendo però l’Albiceleste come sua Nazionale. Il ragazzo è in riva al lago ma in prestito dal Manchester City con la formula di “un anno più uno”, quindi il Como potrebbe trattenerlo anche nella prossima stagione. Il suo cartellino costa 10 milioni, in questo caso tuttavia bisognerebbe evidentemente trattare anche con il Manchester City.