CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Maxi trattativa col Chelsea, si parla di Koulibaly, Lukaku e Onana (15 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: QUANTE INCERTEZZE SULL’ASSE COL CHELSEA!

Il calciomercato dell’Inter è al centro di una grande trattativa con il Chelsea. Le voci circolanti suggeriscono che il difensore senegalese Kalidou Koulibaly, ex Napoli, potrebbe indossare la maglia nerazzurra nella prossima stagione, mentre l’Inter è decisa a riscattare a titolo definitivo l’attaccante Romelu Lukaku. Tuttavia, ci sono incertezze riguardo al portiere André Onana, su cui il Chelsea sembra avere dei dubbi dopo che si prospettava un’offerta particolarmente importante dal punto di vista economico dai londinesi.

La possibile acquisizione di Koulibaly rappresenterebbe un grande colpo per l’Inter. Il difensore centrale ex Napoli è considerato uno dei migliori nel suo ruolo e potrebbe apportare grande esperienza e solidità alla linea difensiva nerazzurra. La sua presenza potrebbe sopperire alla probabile partenza di Milan Skriniar e affiancarsi a quelle di Bastoni, De Vrij e Acerbi (da riscattare a sua volta dalla Lazio) per mantenere al top la difesa a disposizione di Simone Inzaghi, dopo la finale di Champions League persa solo di misura contro il fortissimo Manchester City.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RETROMARCIA SU ONANA?

Allo stesso tempo, l’Inter è determinata a riscattare Lukaku dal Chelsea dopo una stagione in crescendo. L’attaccante belga è stato spesso decisivo nel finale di stagione, contribuendo con una serie di gol e prestazioni di alto livello dopo i tanti problemi fisici della prima parte dell’annata. Il riscatto di Lukaku rappresenterebbe un segnale di ambizione da parte dell’Inter, confermando la volontà di mantenere una squadra competitiva per la prossima stagione.

Tuttavia, l’Inter potrebbe affrontare delle complicazioni nella trattativa per il portiere André Onana. Il Chelsea sembra avere dei dubbi riguardo alla situazione del portiere camerunese, non avanzando l’offerta (si parlava di circa 50 milioni di euro) che avrebbe potuto regalare un boost importante al mercato dell’Inter. Nonostante il talento di Onana sia indiscusso, il Chelsea potrebbe esitare nel concludere l’affare a causa delle incertezze su un rendimento che all’Inter ha fatto registrare picchi importanti ma anche qualche svarione. E potrebbe di conseguenza complicarsi l’arrivo di Vicario in nerazzurro.

