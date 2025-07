Calciomercato Inter News: i nerazzurri vogliono Ademola Lookman che costa tanto, OakTree "spinge" per Lois Openda.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LOOKMAN IL PREFERITO…

Adesso sappiamo che il calciomercato Inter, per quanto riguarda l’attacco, ha in mente soprattutto il nome di Ademola Lookman. Sarebbe lui il prescelto per completare il reparto offensivo a disposizione di Cristian Chivu: un elemento duttile che può fare la seconda punta, il trequartista e all’occorrenza l’esterno.

Un giocatore che garantisce la doppia cifra di gol in ogni singolo campionato, che ha fatto benissimo con la maglia dell’Atalanta e che ora dalla Dea potrebbe partire, perché le richieste di calciomercato stanno arrivando a Bergamo e c’è l’occasione per la plusvalenza.

Su Lookman c’è forte anche il Napoli, la Juventus tecnicamente potrebbe farci un pensierino e naturalmente anche Gian Piero Gasperini lo riprenderebbe volentieri alla Roma, tutto questo senza considerare il calciomercato estero. L’Inter lo ha messo in cima alla lista a prescindere da quanti attaccanti venderà, ma c’è un problema: infatti l’Atalanta valuta Lookman almeno 50 milioni di euro e non sembra avere intenzione di scendere sotto questa cifra.

Cosa fare? Davvero il nigeriano resterebbe comunque il preferito della società nerazzurra? Vedremo, l’Inter è anche sulle tracce di Ederson e dunque almeno sulla carta può portare avanti una doppia trattativa con la Dea.

CALCIOMERCATO INTER …OPPURE NO? SI VALUTA…

C’è allora un secondo elemento che il calciomercato Inter sta valutando: sarebbe Lois Openda, classe 2000 e che oggi naturalmente non rappresenta più una sorpresa. Belga, anche se di origini congolesi e marocchine, da tempo è sul taccuino degli scout europei, da quando è esploso con la maglia del Vitesse segnando 29 gol in 70 partite di Eredivisie (compresi i playoff), ancor più quando nel 2022-2023 il Lens lo ha visto protagonista di una Ligue 1 da 21 reti, cosa che lo ha fatto diventare improvvisamente uno degli attaccanti più appetiti in sede di calciomercato.

Con il Lipsia una prima stagione da 24 reti in Bundesliga, la seconda molto meno brillante (9 gol) ma il valore rimane: adesso per Openda potrebbero spalancarsi le porte della Serie A e di Milano, ma non del Milan che lo aveva cercato quanto dell’Inter.

Il calciomercato Inter vorrebbe contenere la spesa in 35 milioni di euro; Openda avrebbe già accettato la destinazione sapendo di poter giocare la Champions League, e questo acquisto sarebbe preferito, rispetto a quello di Lookman, anche da OakTree perché, avendo tre anni meno del nigeriano, Openda rientra maggiormente nei parametri della società. Stiamo dunque parlando di un interesse concreto ma che non sfocerà in un acquisto oppure del prossimo attaccante dell’Inter? Ce lo dirà il calciomercato…