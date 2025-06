Calciomercato Inter News: in scadenza nel 2026, il difensore potrebbe arrivare in nerazzurro a prezzo di saldo se non dovesse rinnovare (17 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BISSECK VERSO LA PREMIER?

Il calciomercato Inter insiste sulla difesa. Infatti il focus principale è sul reparto arretrato dove sono previste sia cessioni che entrate, una vera e propria rivoluzione. I più quotati a salutare Milano sono Francesco Acerbi e Yann Bisseck.

Il difensore italiano è ormai da considerare un esubero per il fattore età. Sicuramente la passata stagione è stata positiva per l’ex Sassuolo e Milan, ma i 37 anni cominciano a farsi sentire e l’Inter vuole portarsi avanti con la programmazione futura.

Bisseck invece piace parecchio in Premier League e considerando l’archetipo del giocatore, diciamo che sulla carta potrebbe fare un gran bene in Inghilterra. Detto ciò non è da considerare cedibile a qualunque costa dunque sarà l’Inter a fare il prezzo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OTTIMISMO PER MOSQUERA

Il calciomercato Inter però deve pensare come detto ai colpi in entrata. Dopo Sucic per il centrocampo e Luis Henrique per la fascia, servono appunto difensori centrali, a maggior ragione se dovessero concretizzarsi le cessioni sopracitate.

Il nome più quotato è quello di Mosquera del Valencia, centrale difensivo fisico e con esperienza in Spagna con la maglia del Valencia. Il suo contatto scade nel 2026 e le trattative sono in fase di stallo quindi buone notizie per l’Inter.

Se il club spagnolo non dovesse trovare la svolta per il prolungamento del contratto, allora sarebbero obbligati ad abbassare le richieste poiché il rischio di perdere Mosquera a zero a gennaio 2026 per il Valencia si farebbe concreto.

Dunque l’Inter deve spingere ora sull’acceleratore per il difensore di Alicante. Il classe 2004 resta un obiettivo, ma non è il solo: va sempre ricordato Leoni del Parma, che tra l’altro Chivu ha già allenato proprio in Emilia.

