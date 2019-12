CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Nainggolan e Nandez: che incrocio con il Cagliari!

Radja Nainggolan pedina di scambio per arrivare a Nahitan Nandez? Questa suggestione è una delle piste più calde per il calciomercato Inter in questi giorni festivi. Nainggolan sta facendo molto bene al Cagliari, d’altronde tutta la squadra di Rolando Maran si sta mettendo in luce e uno dei nuovi nomi di spicco è appunto quello di Nandez, ecco dunque nascere un’intrigante ipotesi di calciomercato. Sappiamo che Radja Nainggolan a Cagliari è tornato in prestito secco fino al termine della stagione, vittima dell’epurazione dei nomi più discussi nella scorsa stagione nerazzurra: il centrocampista belga non è nei piani del club nerazzurro e del suo allenatore Antonio Conte, di conseguenza il suo futuro sarà da valutare. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha già ammesso che difficilmente il club sardo potrà riscattare Nainggolan al termine della stagione, dunque il Ninja dovrebbe rientrare alla base a giugno per poi essere ceduto altrove. Tutto questo a meno che si faccia più concreto l’interesse per Nandez da parte dell’Inter: in questo caso naturalmente una permanenza dell’ex Roma in Sardegna potrebbe entrare nella trattativa per portare a Milano Nahitan Nandez. Inoltre, tutto questo potrebbe avvenire già a gennaio, in particolare se ci fossero difficoltà per arrivare ad Arturo Vidal, con l’uruguaiano che potrebbe diventare una ottima alternativa al cileno: l’asse Inter-Cagliari sarà da seguire con grande attenzione nelle prossime settimane…

