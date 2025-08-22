Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Asllani ha scelto i granata 22 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ANDY DIOUF PER IL CENTROCAMPO

L’Inter sta provando a completare l’organico in questa fase finale della finestra di calciomercato. I nerazzurri nelle scorse ore hanno chiuso per l’acquisto di un nuovo rinforzo che andrà a migliorare il centrocampo del tecnico Chivu. I lombardi hanno infatti trovato l’intesa per l’acquisto di Andy Diouf, calciatore in arrivo dal Lens.

Proprio nella mattinata odiera di venerdì 22 agosto 2025 lo stesso Diouf è atteso a Milano per svolgere le visite mediche di rito presso l’Humanitas di Rozzano. Una volta completate, bisognerà recarsi al Coni per l’idoneità sportiva e poi passerà in sede per firmare il nuovo contratto quinquennale fino al 2030 dopo che le società si sono accordate a livello economico intorno ai 23/25 milioni di euro.

Il classe 2003 di origini senegalesi è un talento che ha già svolto tutta la trafila nella Nazionale transalpina a livello giovanile, conquistando anche la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, e a Milano avrà modo di potersi guadagnare una prima chiamata pure dalla selezione maggiore guidata dal commissario tecnico Didier Deschamps.

Accostato con una certa insistenza al Napoli nelle ultime settimane, il ventiduenne Diouf era legato ai giallorossi fino al 30 giugno del 2028 e con loro ha già preso parte alla prima giornata della nuova Ligue 1 disputando tutti i novanta minuti. In totale col club transalpino Diouf ha dunque totalizzato due reti ed altrettanti assist in sessantotto presenze complessive.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ASLLANI VA AL TORINO

Per un centrocampista in arrivo ce n’è invece un altro che sta lasciando l’Inter in questi giorni di calciomercato estivo. Dopo esser stato dato a lungo come possibile prossimo partente, Kristjan Asllani sta finalmente lasciando i nerazzurri poichè avrebbe accettato di trasferirsi al Torino. L’albanese sembrava essere deciso a rimanere a Milano rifiutando diverse possibili destinazioni a cominciare dal Betis Siviglia fino ad arrivare al Sassuolo, come pure rivelato dall’amministratore delegato Carnevali.

L’ex Empoli, che è stato anche ad un passo dal vestire la maglia del Bologna, avrebbe però deciso di sposare la causa dei granata andando in qualche modo a sopperire alla cessione di Ricci, passato invece al Milan. La formula di questa operazione è quella di un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro a cui si aggiungeranno altri 12 milioni per il diritto di riscatto. Ricordiamo che Asllani ha già svolto le visite mediche ed ha già espresso la sua felicità per questa nuova avventura.