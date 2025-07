Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Prosegue la rincorsa ai due obiettivi 25 luglio

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PUNTO SU LOOKMAN E LEONI

Il calciomercato Inter sta vivendo una fase di stallo ad un solo giorno di distanza dall’inizio del raduno ufficiale della prima squadra in vista del ritiro estivo. A partire da domani infatti il tecnico Cristian Chivu potrà cominciare a lavorare con i nerazzurri dopo averli già guidati negli Stati Uniti d’America al Mondiale per Club 2025 rilevando Simone Inzaghi, passato all’Al Hilal.

L’organico dei lombardi è però tutt’altro che vicino dall’essere completato in tutti i reparti ed i dirigenti sono al lavoro per sbloccare un paio di importanti affari in entrata, ovvero gli acquisti di Giovanni Leoni del Parma e di Ademola Lookman dall’Atalanta. Entrambe le società che detengone i cartellini di questi due giocatori sono in ogni caso ferme nel trattenerli se non verranno soddisfatte le condizioni da loro imposte.

Il nigeriano nato in Inghilterra sembra ormai lontano dal ricucire lo strappo maturato negli scorsi mesi tra le critiche ricevute da Gasperini ed il mancato passaggio al Paris Saint-Germain con l’Inter che punterà anche su questo aspetto a fronte di una proposta da 40 milioni di euro per il suo cartellino. La famiglia Percassi non sembra voler scendere dalla propria valutazione di 50 milioni e così Marotta ed Ausilio stanno ragionando su un nuovo rilancio.

Non dovrebbe invece essere alzata l’offerta per il difensore italiano degli emiliani. Il romano, il cui prezzo è stato fissato a 40 milioni di euro, potrebbe anche non muoversi da Parma proprio per a causa di questa cifra. I nerazzurri sperano ancora di riuscire ad averlo per 30/35 milioni ma si valutano al contempo pure altre piste alternative da percorrere.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ACQUISTI TRAMITE LE CESSIONI

Una nuova opzione per il calciomercato Inter se si parla del reparto arretrato è rappresentata da Koni De Winter del Genoa, sempre nel caso in cui fosse davvero impossibile arrivare a Leoni. Al fine di piazzare nuovi colpi in entrata, gli interisti stanno in ogni caso lavorando sulle cessioni di quegli elementi che hanno mercato o che comunque non rientrano nei piani per il prossimo futuro poichè non ritenuti indispensabili.

In questo elenco figura dunque ad esempio il nome di Aleksandar Stankovic, centrocampista figlio d’arte che potrebbe andare al Club Brugge, complice la cessione di Ardon Jashari al Milan, per una decina di milioni di euro. Un discorso simile vale allo stesso modo per Mehdi Taremi, seguito in Inghilterra oltre che dal Botafogo, squadra in cui gioca ora un altro ex come Joaquin Correa. Il canadese Tajon Buchanan dovrebbe invece portare altri nove milioni di euro nelle casse dei lombardi visto il suo passaggio agli spagnoli del Villarreal.