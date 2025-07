Calciomercato Inter News: l'esterno della Juventus sarebbe il piano B dell'atalantino. L'albanese conteso tra Fiorentina e Bologna (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER, LOOKMAN PIANO A

Il calciomercato Inter è pronto a numerose operazioni, sia in entrata che in uscita. Ormai non è un segreto che Ademola Lookman è la priorità in casa nerazzurra, tanto che Piero Ausilio lo ha anche confermato seppur mantenendo la calma.

Infatti i meneghini hanno offerto 40 milioni alla Dea, proposta che è stata rispedita al mittente con un’indicazione precisa: 50 milioni più bonus. Se l’Inter non dovesse alzare la cifra allora si risolverebbe in un nulla di fatto.

Nel caso in cui le trattative per Lookman dovessero arenarsi, è già pronto il piano B rappresentato da Nico Gonzalez. L’ex Fiorentina non ha convinto in casa Juventus e i bianconeri sarebbero ben disposti a cedere l’argentino.

Su di lui ci sono anche altri due scenari interessanti vale a dire il ritorno in patria in Argentina oppure l’Arabia Saudita, due proposte diverse a livello economico ma che potrebbero intrigare Nico. Altrimenti, appunto, il passaggio all’Inter.

CALCIOMERCATO INTER, ASLLANI TRA FIORENTINA E BOLOGNA

Il calciomercato Inter vedrà la cessione di Asllani. Ausilio è stato chiarissimo nel dire che l’albanese dovrà cercarsi un’altra squadra: si conclude dunque verosimilmente qui la parentesi nerazzurra del classe 2002 ex Empoli.

Su di lui ci sono sia Fiorentina che Bologna, entrambe interessate ad un regista capace di migliorare il tasso qualitativo della squadra. In ogni caso l’Inter sarà ben disposta ad ascoltare tutte le proposte per aumentare il proprio tesoretto.

Escluse le cessioni di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Il francese non si muoverà nemmeno con l’arrivo di Lookman mentre il turco, stando a quanto dichiarato da Ausilio, è un giocatore importanti con tanto da dare al club.

