Calciomercato news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il Lille ci ha provato per il difensore 16 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NO AL LILLE PER BENJI PAVARD

Proseguono le manovre di calciomercato Inter finalizzate al completamento dell’organico per la nuova stagione ormai alle porte. A Milano si sta infatti ragionando su come mettere le mani su rinforzi utili alla prima squadra allenata da Cristian Chivu, viste alcune difficoltà incontrate finora, ed anche su quali calciatori lasciar andare via.

Calciomercato Inter news/ Calhanoglu, l'Al Nassr non molla. Frattesi, occhio alla Premier (15 agosto 2025)

Chi potrebbe salutare i lombardi è Benjamin Pavard, la cui cessione potrebbe portare una ventina di milioni nelle casse interiste. Il difensore sarebbe stato scelto come elemento sacrificabile puntando piuttosto sul compagno di reparto Yann Bisseck per il prossimo futuro. Inoltre, se Pavard dovesse realmente partire, si proverà a chiudere magari per l’acquisto di Oumar Solet dell’Udinese o di Loic Badé del Siviglia.

Calciomercato Inter News/ Si tratta per Koné, l'addio del polacco utile per fargli spazio (15 agosto 2025)

Intanto però i dirigenti interisti hanno respinto una prima proposta ufficiale proveniente dal Lille, società interessata a riportare Pavard non solo nel campionato del suo Paese ma anche nel club in cui è cresciuto a livello giovanile per poi esordire a livello professionistico. La richiesta dell’Inter sarebbe troppo distante dall’offerta dei francesi che potrebbero presto rinunciare a perseguire il loro obiettivo.

Un’altra squadra a cui è stato accostato Pavard che potrebbe decidere di guardare altrove per migliorare il proprio reparto arretrato è il Neom, neo promossa nella massima serie in Arabia Saudita. La speranza dei nerazzurri è che il Galatasaray si faccia avanti dopo i rumors dei giorni scorsi arrivando a mettere sul piatto una cifra adeguata rispetto alla valutazione dell’Inter per il cartellino del ventinovenne.

Calciomercato Inter News/ Bomba Kone, scippo alla Roma per dimenticare Lookman!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA ROMA SI TIENE MANU KONE’

Quello di Manu Koné dalla Roma all’Inter sembrava poter essere il classico trasferimento lampo viste le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi ma alla fine la trattativa è saltata del tutto. I nerazzurri sembravano disposti ad offrire tra i 40 ed i 45 milioni di euro, bonus compresi, pur di accapparrarsi subito il centrocampista francese in questa sessione di calciomercato estivo. Tuttavia, i giallorossi hanno deciso di trattenere il ventiquattrenne ritenendo troppo bassa la cifra proposta dall’Inter per convincersi a liberarlo immediatamente.

Legato ai capitolini fino al 2029, Koné pareva essere il colpo ad effetto per i lombardi che avevano deciso di utilizzare la stessa somma di denaro designata per provare a prendere Ademola Lookman dall’Atalanta. A fronte del mancato acquisto del classe 2001, il presidente Marotta ed il direttore sportivo Ausilio potrebbero tornare sondare il terreno per l’attaccante nigeriano o virare su altri profili.