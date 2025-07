Il calciomercato Inter punta Christpoher Nkunku come sostituto in caso di cessione di Mehdi Taremi

La situazione peggiore possibile del calciomercato Inter sembra essere rientrata con la clausola di 80 milioni per Marcus Thuram che è scaduta negli ultimi giorni, ridando così ai nerazzurri la possibilità di scegliere sul futuro dell’attaccante francese e quindi trattenendolo a Milano almeno per un altro anno. Le cessioni nella squadra di Chivu però non sono terminate e anzi le prossime settimane saranno decisive per decidere la situazione di alcuni giocatori e la struttura finale della rosa che dovrà riuscire ad entrare nei primi quattro posti e andare più avanti possibile in Champions League.

A lasciare l’attacco nerazzurro potrebbe essere Mehdi Taremi che la scorsa estate era stato accolto come un grande acquisto a parametro zero ma che con il modulo di Inzaghi e le poche opportunità ricevute non ha convinto e anzi è stato uno dei peggiori della stagione, sull’iraniano c’è l’interesse di diverse squadre come il Fenerbahce e il Besiktas in Turchia e il Nottingham Forest e il Fulham in Premier League, ma nessuna ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Certo è invece l’addio di Valentin Carboni che il prossimo anno vestirà la maglia rossoblù del Genoa in un prestito secco.

In caso di cessione dell’iraniano e con l’addio di Carboni il calciomercato Inter dovrà intervenire sul mercato per dare al nuovo allenatore una batteria di 5 attaccanti per i due posti a disposizione, la scelta per il terzo o quarto attaccante potrebbe ricadere su due profili di alto livello ma in uscita dalle loro squadre. Il primo sarebbe Marco Asensio, già cercato nel mese di gennaio, che certamente non rimarrà al Paris Saint Germain ma che i francesi vorrebbero vendere a titolo definitivo per non avere più a bilancio il suo ingaggio molto pesante.

Il calciomercato Inter però preferirebbe una soluzione di prestito e per questo un’altra pista sondata è quella che porta in Inghilterra, in particolare al Chelsea che ha bisogno di sfoltire la rosa composta da 45 giocatori e potrebbe quindi concedere il prestito di Christpoher Nkunku, attaccante ventisettenne che può giocare come trequartista o come seconda punta. I blues vorrebbero aggiungere anche un riscatto, che sarebbe intorno ai 40 milioni e l’Inter potrebbe anche accettare ma solo in caso questo sia inserito con la formula del diritto e non dell’obbligo.