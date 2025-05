Calciomercato Inter News: contatto con il Genoa per Koni De Winter

Il calciomercato Inter si muove già da mesi in anticipo rispetto a tutte le altre squadre di Serie A, come ci ha abituato a fare negli ultimi anni sotto la guida di Beppe Marotta e Piero Ausilio, la limitata disponibilità economica infatti impone ai nerazzurri di cercare di anticipare i tempi e gli avversari per riuscire ad assicurarsi i talenti a cui sono interessati. La dirigenza è sempre al lavoro soprattutto per due zone di campo dove questa stagione la squadra è sembrata o un po’ corta o i cui giocatori devono essere cambiati per età o perché non hanno saputo dare le certezze sperate.

La prima zona di campo è la difesa dove sicuramente un’operazione del calciomercato Inter verrà fatta se non anche due vista la mancanza di un sostituto di Bastoni e l’età avanzata di Acerbi e de Vrij, in quest’ottica si inserirebbe l’acquisto di Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002 del Genoa seguito anche da Napoli e Milan che sarebbe il perfetto giocatore per la difesa a 3 nerazzurra. Il belga è un giocatore duttile che può occupare sia il ruolo di braccetto che quello di terzino, che però non interessa all’Inter, e per gli ottimi rapporti con i rossoblù il suo costo potrebbe essere abbassato.

Calciomercato Inter News: Marco Asensio l’opportunità in attacco

Il calciomercato Inter poi dovrà riuscire a trovare una soluzione per l’attacco nerazzurro dove fuori discussione sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram mentre tutti gli altri potrebbero salutare, sicuramente lo farà Joaquin Correa e quasi certo è anche l’addio di Marko Arnautovic, servirà quindi almeno un nuovo attaccante per Inzaghi. La dirigenza però sta seguendo diversi profili che si discostano leggermente da quello dell’attaccante e preferirebbero portare un giocatore più arretrato ma molto tecnico che permetta all’allenatore anche di cambiare qualcosa nel modulo.

I profili seguiti sono molti su tutti Nico Paz e Arda Guler ma nelle ultime ore si sarebbe riaccesa la possibilità di trattare con il PSG per Marco Asensio, lo spagnolo sta dimostrando nel suo prestito all’Aston Villa di essere ancora un giocatore di primissima fascia ma difficilmente potrà rimanere in Premier League se la sua squadra mancasse la qualificazione in Champions League. Ecco quindi che i nerazzurri andrebbero a bussare alle porte del club parigino che avendo in rosa numerosi attaccanti di livello vorrà certamente liberarsi dell’ingaggio importante dell’ex Real Madrid.