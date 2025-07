Il calciomercato Inter vede i nerazzurri molto attivi e ci sono vari nomi che potrebbero salutare. Il club pensa anche a Moise Kean per l'attacco.

Calciomercato Inter news, diversi nomi in uscita

Il calciomercato Inter vede i nerazzurri molto attivi sia per gli acquisti ma soprattutto per le cessioni. Dopo aver acquistato Luiz Henrique, Sucic e Bonny ora il club milanese deve anche fare cassa e ci sono alcune situazioni ancora da risolvere, per prima quella su Hakan Calhanoglu, centrocampista che si avvicina ogni giorno di più al Galatasaray.

Il giocatore però non è l’unico nome in uscita e nelle ultime ore sono arrivate nuove informazioni su Denzel Dumfries. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e arrivano interessanti quanto preoccupanti novità; come riporta Sky la clausola non scade il 15 ma alla fine di questo mese e quindi le possibilità di cessione sono più concrete.

Se Dumfries può partire si guarda al possibile sostituto ed il nome principale è il brasiliano Dodò, giocatore che anche la Fiorentina valuta circa 25 milioni di euro. Inter e Fiorentina potrebbero valutare alcuni nomi insieme e queste due squadre stanno lavorando sul mercato, potrebbe esserci una serie di scambi e non solo.

Calciomercato Inter news, Thuram può partire

Oltre a Calhanoglu e Dumfries il calciomercato Inter potrebbe vedere i nerazzurri perdere altre pedine importanti e tra queste occhio a quello che succede a Marcus Thuram. L’attaccante francese ha una clausola di 85 milioni di euro, ma il giocatore potrebbe partire anche per qualcosa in meno, cifre come 65-70 milioni di euro.

Anche per questo l’Inter monitora la situazione legata a Moise Kean, attaccante con una clausola da 52 milioni di euro ed un profilo che può fare al caso del club nerazzurro. L’Inter potrebbe vedere cosi rivoluzionato il suo attacco mentre chi è certo di andare via è Sebastiano Esposito, anch’egli nel mirino della Fiorentina. Il club gigliato ha presentato un’offerta da 6 milioni più 1 di bonus mentre l’Inter chiede almeno 8 milioni.

Possibili novità anche a centrocampo dove si attende di capire la situazione del centrocampista albanese Asllani, giocatore che sembra ormai fuori dal progetto nerazzurro. Il giocatore piace al Betis ma l’Inter lo valuta molto, non meno di 18 milioni di euro e quindi c’è ancora distanza tra le parti. Occhi su Bernabè come sua possibile alternativa.