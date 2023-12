Calciomercato Inter News/ Nuova beffa dai bianconeri, ma Marotta ha una sorpresa (29 dicembre 2023)

Il calciomercato dell’Inter ha un obiettivo ben chiaro: svecchiare l’instant team per continuare ad essere competitivi anche nelle stagioni a venire. Il primo reparto che Marotta vuole rafforzare è quello della difesa e nel mirino è finito Djalò, adesso in forza al Lilla. Djalò si svincolerà a giugno ed ha già accettato i corteggiamenti dell’entourage nerazzurro. La promessa sembra dunque fatta e nel mercato estivo potrebbe approdare ad Appiano Gentile un difensore giovane che potrebbe prendere via via il posto di Acerbi o di Darmian. Come riporta però la Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni la dirigenza bianconera ha fatto un blitz in Francia per capire il prezzo di Djalò e cercare di portarlo via già in questa sessione di mercato.

Dopotutto la prospettiva di guadagnare qualche milione alletta il Lilla, perderlo a zero sarebbe oltre che una perdita tecnica di rilievo anche una beffa per le casse del club francese. Infatti il Lilla è ben aperto alla possibilità di trattare con la Juventus e compiere di fatto un colpo alla Bremer soffiando un altro giocatore alla squadra milanese. L’Inter però è fiduciosa del suo operato e della scelta che prenderà a giugno Djalò, l’ultima parola infatti spetta al portoghese.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, L’ASSO DI MAROTTA

Se Djalò farebbe comodo alla Juventus per sostituire Alex Sandro a fine stagione, è anche vero che Marotta è convinto di non avere troppi ostacoli affidandosi al blasone dell’Inter che rimane ad oggi più competitiva della Juventus e che quindi darebbe al difensore portoghese la possibilità di giocarsi le sue carte in una squadra che l’anno scorso è arrivata addirittura in finale di Champions League. Le testate francesi raccontano di un certo ottimismo sulle trattative con i bianconeri, però questi ultimi non sono dello stesso avviso e anzi, hanno nel mirino anche una seconda alternativa in Kelly, difensore in scadenza di contratto dalla Premier League.

Marotta rimane fiducioso e prepara i colpi anche per il secondo reparto da svecchiare, infatti una mezzala sarebbe un acquisto da portare avanti per non rischiare di trovarsi l'anno prossimo con un centrocampo stantio non in grado di reggere i ritmi europei, sempre se il bilancio lo potrà permettere visto che la situazione Inter è sempre molto delicata.











