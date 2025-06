CALCIOMERCATO INTER NEWS, OGGI SUMMIT TRA INZAGHI E MAROTTA-AUSILIO!

Una giornata cruciale del calciomercato Inter quella di oggi, una giornata da dentro o fuori per Simone Inzaghi. Non c’è tempo da perdere, non ci sono lutti da consumare ma c’è da giocare un Mondiale per club.

Si è scritto fin troppo e dopo il 5-0 del Psg il colpevole numero uno per i tifosi è proprio Inzaghi. I rumors del calciomercato Inter lo danno già in Arabia, coperto di milioni, ma la realtà è un pò diversa. Marotta non lo ha scaricato, è deluso come tutti, ma non dimentica il percorso fatto insieme all’Inter.

Dello stesso parere è pure Ausilio. Basti pensare che gli uomini del calciomercato Inter non si erano mossi per trovare un sostituto, e la prova è nel fatto che di allenatori di livello, da Inter, liberi non ce ne sono.

Marotta vuole confrontarsi con Inzaghi, andare a fondo di alcuni problemi emersi nell’ultimo mese all’interno della squadra. Ma il dirigente sa bene che i veri problemi sono dovuti alla condizione in cui si muove da anni il calciomercato Inter. Pochissimi investimenti veri, solo parametri zero, datati e con un ingaggio pesante.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, INZAGHI PER RESTARE VUOLE GARANZIE SUL MERCATO!

La rosa è vecchia, va ringiovanita, e deve liberarsi di alcune palle al piede come Arnautovic e Correa per liberare spazio enl monte ingaggi. Ma l’elenco dei “vecchietti” è troppo lungo e qualcuno come lo stesso Di Marco comincia a perdere colpi. Inzaghi è sulla stessa lunghezza d’onda e vuole precise garanzie tecniche riguardo al calciomercato Inter.

Un nome su tutti, lo ha chiesto per l’attacco: Lucca dell’Udinese. Su questo nome sappiamo che si è impuntato e se non dovesse avere oggi precise risposte e prospettive toglierà il disturbo. Marotta proverà a rassicurarlo, vuole continuare il rapporto, ma stavolta davanti a un “no” non insisterà. ma come si diceva le alternative sono difficili da prendere (vedi Fabregas e De Zerbi) e non entusiasmano. L’idea è che alla fine, nonostante tutto, Inzaghi potrebbe rimanere all’Inter. I tifosi invece sperano nel contrario. Chissà, alla fine, chi avrà ragione.

