Il calciomercato Inter vede diversi movimenti ed il club lavora specialmente per l'attacco. Si pensa anche alla questione difensore.

Calciomercato Inter, Lookman resta la priorità del club

Manco a dirlo ma il calciomercato Inter è legato totalmente all’attaccante nigeriano dell’Atalanta Ademola Lookman. Il giocatore è l’obiettivo numero uno di Cristian Chivu e darebbe quell’imprevedibilità che il club nerazzurro cerca e si lavora ad un accordo anche se resta la distanza tra le parti. 10 milioni la distanza ma gli orobici non hanno alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste.

Nei prossimi giorni si lavorerà per trovare un accordo e probabilmente entro mercoledi prossimo si potrebbe trovare l’accordo definitivo tra le parti. L’Inter segue Lookman ma allo stesso tempo lavora in uscita e il club vuole cedere alcuni esuberi, si cerca di trovare presto una squadra per Sebastiano Esposito e per Mehdi Taremi.

Il primo ha il contratto in scadenza tra un anno e partirà sicuramente, si era parlato di Fiorentina e Cagliari per lui ma occhio a piste alternative e l’agente ha confermato che è una situazione che verrà trattata con calma ma il giocatore partirà. Sul giocatore c’è anche il Parma e l’Inter vorrebbe inserirlo all’interno della trattativa Leoni, comunque piuttosto complicata.

Calciomercato Inter, Ausilio intrigato da un nome sudamericano

Come riporta il Corriere dello Sport il calciomercato Inter potrebbe nuovamente decollare e il quotidiano online sottolinea che Oaktree sarebbe pronto a investire 100 milioni di euro più il relativo mercato in uscita e per questo il club conta di cedere presto Esposito e Taremi per magari dare l’affondo per Lookman e Leoni, entrambi priorità per il club.

Se su Esposito c’è una fase di stallo diversa la situazione per Taremi che ha rifiutato il Botafogo ma che valuta invece l’interesse di due club inglesi, in particolare c’è il Leeds sulle sue tracce ma l’Inter chiede almeno 10 milioni di euro per il suo cartellino e le parti sono in attesa di un’offerta per quella che sarebbe un’ottima quanto inaspettata plusvalenza.

Si è parlato ieri del via vai di alcuni agenti nella sede dell’Inter e i nerazzurri monitorano la situazione di Andrey Santos, profilo che piace e non poco ai colori nerazzurri. Il giocatore è il primo nome in caso di addio di Calhanoglu anche se c’è da dire che per il turco la pista cessione sembra essersi ormai raffreddata.