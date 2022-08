CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Obiettivo Castagne per far coppia con Gosens!

Calciomercato Inter news, sacrificio Dumfries?

Il calciomercato dell’Inter lavora ora sugli esterni per cercare di completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Probabile la partenza di Denzel Dumfries, per lui la formazione nerazzurra parte da una base d’asta molto alta da almeno 50 milioni di euro, dei quali almeno la metà si potrebbero investire su Timothy Castagne del Leicester. Castagne conosce non solo la Serie A vista la sua pregressa esperienza all’Atalanta, ma anche bche sarà il titolare nell’Inter del nuovo campionato e che ha già fatto coppia con Castagne a Bergamo.

Il Leicester ha pagato 25 milioni di euro dall’Atalanta il belga e Castagne probabilmente non si muoverà per una cifra inferiore, considerando che le Foxies non lo considerano di certo un esubero. Ma con la cessione di Dumfries, come detto, la situazione potrebbe concretizzarsi anche rapidamente, con Inzaghi che necessità di una batteria di esterni estremamente affidabile visto il 3-5-2 confermato come modulo per la nuova stagione.

Calciomercato Inter, sul piano delle uscire il giovane Cesare Casadei resta un pezzo pregiato della batteria nerazzurra. Tanto che il corteggiamento del Chelsea, come spiegato anche dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, continua serrato: “Il Chelsea sta lavorando seriamente all’affare Cesare Casadei. È il prossimo obiettivo dopo Carney e Slonina. Il Chelsea vuole riprovarci dopo l’offerta respinta dall’Inter. La trattativa andrà avanti ma l’Inter cercherà di trattenerlo quest’estate“. Il club londinese è pronto ad offrire 7 milioni di euro ma l’offerta potrebbe essere anche superiore, i dirigenti inglesi potrebbero chiedere un surplus sul budget di mercato al presidente Todd Boehly e alla Clearlake Capital, controllante della società, per presentare all’Inter una nuova offerta per Casadei, corteggiato in Serie A anche da Sassuolo e Torino.

