Calciomercato Inter News: offerta monstre per Simone Inzaghi

Il pareggio con la Lazio potrebbe aver complicato la corsa per il titolo per i nerazzurri che però possono ancora puntare alla finale di Champions League per non trasformare una stagione potenzialmente perfetta con la vittoria di diversi trofei ad una fallimentare con nessun trionfo in tutte le competizioni giocate. Allo stesso tempo però il calciomercato Inter deve già iniziare a muoversi trovando possibili aggiunte alla rosa per la prossima stagione nei ruoli di più grande difficoltà durante l’anno, ma anche resistere agli assalti delle squadre estere verso i membri più importanti della squadra.

Nelle ultime ore infatti è iniziata a rimbalzare la notizia che vedrebbe un’importante offerta proveniente dall’Arabia Saudita per l’Inter e per il suo tecnico Simone Inzaghi, la squadra interessata è l’Al Hilal che all’inizio del mese si è separata dal suo allenatore, il portoghese Jorge Jesus. Al tecnico nerazzurro è stata portata un’offerta di 20 milioni all’anno per i prossimi 3 anni la cui risposta però non arriverà prima della finale di Monaco, in qualsiasi caso Inzaghi ha ancora un anno di contratto con l’Inter e per questo il club saudita sarebbe disposto a pagare la cifra per permettergli di liberarsi anticipatamente dal suo legame.

Calciomercato Inter News: Fermin Lopez possibilità a centrocampo

Il calciomercato Inter però deve guardare anche in entrata e il primo obiettivo è già noto da qualche mese, l’esterno brasiliano Luis Henrique, nelle settimane passate l’Olympique de Marseille ha confermato che il giocatore verrà ceduto questa estate per una sua richiesta esplicita e per la necessità di sistemare il bilancio della società. La squadra francese ha poi avvisato i nerazzurri che sulle tracce del giocatore ci sono diversi club e che la cessione verrà fatta entro il 30 di giugno alla squadra che avrà offerto di più o che sarà riuscita a soddisfare le richieste del club.

Altro possibile obiettivo di Marotta e Ausilio arriva dalla Spagna dove in questa stagione è stato protagonista nella vittoria de La Liga e della Coppa del Re con il Barcellona, il giocatore in questione è Fermin Lopez, classe 2003 che in questa stagione ha disputato la sua migliore annata in carriera con 6 gol e 4 assist in 27 partite di campionato. Il ritorno di Gavi dall’infortunio e l’integrazione in maniera permanente di Dani Olmo, dopo i problemi con il tesseramente avuti quest’anno, potrebbero togliergli lo spazio che quest’anno si era guadagnato portandolo a cercare un posto da titolare altrove.