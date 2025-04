CALCIOMERCATO INTER NEWS: L’ARSENAL CI PROVA PER LAUTARO MARTINEZ?

Lautaro Martinez è ovviamente uno dei perni dell’Inter, ma uno degli attaccanti più quotati nel panorama internazionale ha evidentemente molti estimatori e allora oggi, giovedì 10 aprile 2025, dobbiamo riferire di qualche interesse per il Toro che potrebbe animare il calciomercato Inter la prossima estate, a patto che qualcuno si presenti da Beppe Marotta con la classica “offerta indecente” che potrebbe essere difficile da rifiutare. Stando alle ultime voci, potrebbe essere l’Arsenal a provarci al termine di questa stagione.

Curiosamente, proprio mentre l’Inter vinceva a Monaco anche grazie a un meraviglioso gol del suo capitano, l’Arsenal firmava una nettissima vittoria per 3-0 contro il Real Madrid, per cui nerazzurri e Gunners potrebbero essere protagonisti fino in fondo di questa Champions League, con introiti molto ricchi che potrebbero aiutare l’assalto degli inglesi a Lautaro Martinez. Dalla Spagna rimbalzano voci su un’offerta che potrebbe aggirarsi addirittura attorno ai 150 milioni di euro. Il capitano non è di certo sulla lista di partenza, ma se arrivasse davvero una proposta di quel genere è ovvio che Lautaro Martinez si ritroverebbe accentro del calciomercato Inter e potrebbe essere lui il partente di lusso.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PIACE JAMIE GITTENS DEL BORUSSIA DORTMUND

Staremo a vedere se succederà davvero qualcosa per il Toro in estate, in entrata invece uno dei nomi in primo piano per il calciomercato Inter potrebbe essere quello di un giovane talento del Borussia Dortmund, l’ala sinistra inglese Jamie Gittens, classe 2004. I gialloneri tedeschi hanno ormai un feeling consolidato con i talenti in arrivo dall’Inghilterra, nel caso di Gittens è una militanza ormai molto lunga, perché gioca a Dortmund fin dal 2020, inizialmente nelle giovanili e poi trovando man mano sempre più spazio nella prima squadra.

Jamie Gittens piacerebbe molto al calciomercato Inter per la sua velocità e per la capacità di saltare l’uomo, come riferisce Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset. In questa stagione finora i suoi numeri parlano di 12 gol più cinque assist fra campionato e Champions League, un bottino notevole per un ragazzo di 20 anni. Un “aiuto” all’Inter potrebbe arrivare anche dalla situazione difficile del Borussia Dortmund, che molto difficilmente si qualificherà per la prossima Champions League e quindi potrebbe far partire uno dei suoi talenti più preziosi.