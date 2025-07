Calciomercato Inter News: Christian Mosquera sceglie la Premier League

Il calciomercato Inter in questo momento è interessato principalmente a riuscire a concludere alcune operazioni in uscita che gli permetterebbero di avere più flessibilità per quanto riguarda gli acquisti di cui la squadra nerazzurra ha ancora bisogno, indipendentemente dalle cessioni importanti che potrebbero esserci. In entrata invece i nerazzurri dovranno cambiare un po’ i loro obiettivi, soprattutto in difesa dopo che uno dei profili seguiti ha trovato l’accordo con un’altra squadra per il trasferimento immediato mentre i nerazzurri aspettavano la scadenza del contratto.

Juric ricoverato per un’infiammazione alle vie respiratorie/ Salta l’inizio del primo ritiro (15 luglio 2025)

Il giocatore che ha rifiutato la avance dell’Inter è il difensore spagnolo classe 2004 Christian Mosquera che Marotta e Ausilio erano fiduciosi di poter portare a Milano la prossima estate quando il suo contratto con il Valencia sarebbe scaduto, in pochi giorni però la trattativa è saltata per l’inserimento di una squadra della Premier League. A prendere lo spagnolo in questa sessione di mercato è l’Arsenal che investe 15 milioni di parte fissa più 5 di bonus portando ad una cifra complessiva di 20 per un giocatore molto rapido che può essere impiegato anche come terzino destro.

Calciomercato Juventus News/ Torna di moda Kessié, Conceiçao ad un passo dal ritorno (15 luglio 2025)

Calciomercato Inter News: Sebastiano Esposito può lasciare l’Italia

Il calciomercato Inter come detto si trova in trattativa per diverse cessioni, alcune più difficili come quella di Asllani, altre più semplici come quella di Sebastiano Esposito che sembra essere un promesso sposo del Cagliari ma che in queste ore ha ricevuto interessamenti anche da fuori la Serie A. L’attaccante ventitreenne infatti piace molto al Borussia Monchengladbach che potrebbe provare ad alzare l’offerta fatta dai sardi di 7 milioni fino ai 10 milioni così da superarli e poter concludere l’affare con i nerazzurri che potrebbero comunque richiedere l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita.

Calciomercato Roma News/ Lo Zenit si inserisce per Rios, accelerata per El Aynaoui (15 luglio 2025)

Infine la società ha trovato un accordo con Mehdi Taremi per il suo eventuale addio in caso di richieste da parte di altri club pronti ad offrirgli un ruolo da titolare, l’iraniano ha accettato la proposta di Marotta di lasciare i nerazzurri dopo una rescissione così che le squadre interessate non siano bloccate dal costo del cartellino oltre che dall’ingaggio. L’ex Porto lascerebbe quindi il suo stipendio da 3 milioni annui per le prossime stagioni in cambio della possibilità di tornare agli alti livelli che aveva mostrato durante la sua avventura al Porto, ad oggi però non sono arrivate offerte se non qualche interessamento dalla Turchia.