CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Offerta ufficiale per Scamacca. Si lavora per Samardzic (1 agosto 2023)

Dopo il dietrofront di Romelu Lukaku, l’Inter si prepara a puntare su un nuovo obiettivo di calciomercato per rinforzare il reparto offensivo. Il nome scelto è Gianluca Scamacca, la punta del West Ham che ha lasciato il Sassuolo lo scorso anno per approdare in Inghilterra per una cifra importante di 36 milioni di euro, più altri 6 milioni di bonus. Il giovane attaccante è ora l’obiettivo numero uno dell’Inter, che lo considera il profilo ideale su cui investire.

Con 8 gol in 27 partite in tutte le competizioni disputate nella scorsa stagione con gli Hammers, Scamacca ha dimostrato di avere talento e potenziale, tanto da meritarsi anche 11 presenze in Nazionale. Il West Ham sembra aperto a una cessione a titolo definitivo, ma chiede un’offerta congrua per recuperare gli investimenti effettuati l’estate scorsa. L’Inter ha già avanzato la sua prima proposta, ma la trattativa è ancora in corso per trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti, anche se gli inglesi hanno inizialmente rispedito al mittente un’offerta da 22 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SAMARDZIC VICINO

Nel frattempo, l’Inter sta anche lavorando sul calciomercato per un altro rinforzo a centrocampo, puntando su Lazar Samardzic dell’Udinese. Il talentuoso centrocampista sembra essere stato un obiettivo improvviso dell’Inter, ma il club sta accelerando la trattativa di calciomercato per chiudere l’operazione nei prossimi giorni. Secondo Alfredo Pedullà ci sarà un incontro tra l’Inter e l’Udinese entro giovedì per finalizzare l’affare e portare per Inzaghi il secondo rinforzo in mediana dopo Davide Frattesi.

La valutazione di Samardzic è di 25 milioni di euro, con 15 milioni in contanti più il cartellino del giovane centrocampista Fabbian, valutato intorno ai 10 milioni. In questa operazione di calciomercato, l’Inter potrebbe anche mantenere il controllo di Fabbian, che ha avuto una stagione eccellente con la maglia della Reggina. L’Inter sembra determinata a chiudere il colpo e presto potremmo assistere a un matrimonio tra Samardzic e il club nerazzurro, con l’Inter è pronta a investire sul mercato per costruire una squadra competitiva in vista della nuova stagione.











