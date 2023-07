Calciomercato Inter News/ Onana vicino alla cessione. E Trubin osserva interessato… (7 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ONANA VICINO ALL’ADDIO

Il calciomercato Inter è sempre più nel vivo. Il club nerazzurro è sicuramente uno dei più attivi e ha già chiuso alcune importanti operazioni sia in entrata (come gli arrivi di Marcus Thuram e Davide Frattesi) che in uscita, con la cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Ma c’è ancora molto da fare per la dirigenza nerazzurra che ha ancora tanti tasselli da mettere per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Prima di ulteriori innesti, però, è necessario fare cassa. E, in tal senso, la cessione di André Onana sembra vicina alla svolta. La trattativa con il Manchester United, infatti, potrebbe chiudersi a giorni. La richieste nerazzurre sono di 60 milioni di Euro e, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, lo United avrebbe dato un’accelerata decisiva all’affare alzando l’offerta all’Inter a 43 milioni di sterline, pari a circa 50 milioni di euro.

TRUBIN PRONTO A VOLARE VERSO MILANO

Il calciomercato dell’Inter subirà una scossa con l’addio di Onana. Dopo la cessione del portiere la dirigenza nerazzurra andrà alla carica per il nuovo estremo difensore da mettere a disposizione di mister Inzaghi. Un ulteriore indizio in tal senso è arrivato ieri: la notizia lanciata su Instagram sul possibile addio del camerunese all’Inter ha trovato lo speciale commento di Anatolij Trubin. Il portiere ucraino si è lasciato andare all’emoticon dei due occhi che osservano attenti l’evolversi di una delle trattative di mercato più calde del momento.

E poi c’è sempre in caldo la questione Romelu Lukaku: mercoledì prossimo è un giorno segnato in rosso sul calendario del belga. Il desiderio, la speranza, la volontà dell’attaccante è che tutto sia definito entro quella data, che il suo ritorno all’Inter sia cosa fatta. Il club nerazzurro ragiona sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 35 milioni di Euro, 5 subito e il rimanente tra un anno. In definitiva una somma molto vicina alla richiesta del club londinese.











