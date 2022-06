Calciomercato Inter news/ Ore decisive per Lukaku. Chelsea su Dumfries

Tanti gli obiettivi di calciomercato dell’Inter, la priorità è Romelu Lukaku. L’attaccante belga è sempre più vicino al ritorno in nerazzurro e oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, oggi è prevista una video conferenza tra la dirigenza nerazzurra e il Chelsea per sbloccare la situazione. L’obiettivo del Biscione è quello di arrivare alla fumata bianca e di fissare le visite mediche di Big Rom già per la prossima settimana.

Secondo quanto evidenziato dal giornale, i club si incontreranno a metà strada: prestito oneroso da 10 milioni di euro, Lukaku farà la sua parte tagliandosi l’ingaggio. L’operazione dovrà essere chiusa entro il 30 giugno 2022, così da consentire all’Inter di beneficiare del decreto Crescita. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, ma c’è grande fiducia: il bomber belga è ad un passo dal rientro a Milano…

CALCIOMERCATO INTER: FIDUCIA PER DYBALA

Le trattative di calciomercato tra Inter e Chelsea potrebbero non fermarsi a Lukaku. Secondo La Gazzetta dello Sport, i Blues sono sulle tracce di due calciatori nerazzurri. Tuchel vorrebbe Dumfries per rinforzare la difesa: il Biscione valuta l’esterno destro olandese 45 milioni di euro. Ma non solo: la compagine olandese vorrebbe con sè anche Stefan de Vrij, in scadenza di contratto nel 2023. Tornando agli affari in entrata, l’Inter è al lavoro per finalizzare l’acquisto a costo zero di Paulo Dybala. Gli ultimi colloqui con l’agente Antun non sono stati semplici per Marotta, ma per La Gazzetta dello Sport l’affare non è a rischio: da trovare l’intesa su bonus e commissioni, ma a giorni è atteso l’accordo definitivo. Per il reparto arretrato sono diversi i calciatori sul taccuino di Marotta e Ausilio. Una delle piste più calde è quella che porta ad Andrea Cambiaso. Reduce da un’ottima stagione col Genoa, l’esterno è al centro del derby d’Italia tra nerazzurri e Juventus. Secondo TMW, però, i due club prima dovranno pensare alle cessioni.

