CALCIOMERCATO INTER, SPUNTA O’RILEY A CENTROCAMPO

Il calciomercato Inter aggiunge un nuovo nome agli obiettivi del centrocampo. Matt O’Riley, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è entrato nel mirino anche dei meneghini per arricchire la mediana di Cristian Chivu.

L’Atalanta lo aveva inseguito per diverso tempo lo scorso anno come sostituto di Teun Koopmeiners, salvo poi scegliere il Brighton. In Inghilterra è stato protagonista di un brutto infortunio all’esordio, ma è riuscito comunque a toccare quota 23 partite in stagione. Ora è la Juventus a spingere per il giocatore.

All’esordio nella Premier League 2025/2026, il danese ha subito risposto presente segnando dal dischetto nel pareggio per 1-1 col Fulham. I Seagulls hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, ma più il tempo passa più è difficile che lasci il sud dell’Inghilterra.

CALCIOMERCATO INTER, BASTONI: NO AL CHELSEA

Il calciomercato Inter deve gestire anche diverse situazioni in uscita. Ad esempio Benjamin Pavard, difensore francese ex Bayern Monaco che è finito nella lista dei desideri del Galatasaray che dopo Osimhen vorrebbe mettere a referto un altro grande colpo dalla Serie A.

Recentemente è arrivata la notizia dell’interessamento dell’Atalanta per Zalewski. I nerazzurri di Milano lo hanno riscattato a 6 milioni dalla Roma, ma ora potrebbe diventare una plusvalenza trasferendosi in quel di Bergamo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Chelsea avrebbe avanzato una proposta da 50 milioni di euro per Bastoni. L’Inter non ne ha voluto sapere e ha rifiutato l’offerta, confermando la volontà di puntare parecchio sul difensore.