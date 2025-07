Il calciomercato Inter prepara la cessione di Tomas Palacios e al suo posto l'acquisto di Koni De Winter

Calciomercato Inter News: Koni De Winter l’aggiunta in difesa

Il calciomercato Inter ha ormai risolto le situazioni legate alle possibili uscite di giocatori importanti della rosa e ora dovranno chiudere la costruzione della squadra da affidare a Chivu per il precampionato e la preparazione dove cercherà di dare la sua impronta ad una squadra già collaudata da anni.

Gli obiettivi principali sono in attacco ma in quella zona di campo le trattative potrebbero essere più difficili del previsto per i prezzi molto alti che non si sposano con la volontà di OakTree di limitare le spese, per questo Marotta e Ausilio potrebbero prima cercare di chiudere alcune operazioni in difesa.

Il reparto difensivo ha la necessità che vengano acquistati due giocatori, uno che prenda il posto di Acerbi al centro della difesa, e uno che sia un buon sostituto per Pavard o Bastoni soprattutto in caso di cessione de francese o di Bisseck che continua ad attirare richieste dalla Premier League.

L’obiettivo dell’Inter rimane Koni De Winter, difensore belga di ventitre anni del Genoa che lo scorso anno ha giocato 25 partite riuscendo anche a segnare 3 gol, il prezzo è di 25 milioni ma i nerazzurri potrebbero proporre il prestito con diritto o obbligo di riscatto o lo scambio con Asllani.

Calciomercato Inter News: Tomas Palacios lascia i nerazzurri

Tra le uscite che il calciomercato Inter vorrebbe completare c’è anche quella di Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 arrivato la scorsa estate ma che co la maglia nerazzurra ha collezionato solo 2 presenze dalla panchina prima di essere girato in prestito al Monza dove è stato schierato in 8 partite.

Il giocatore però piace a diverse squadre italiane ed europee che vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo o in prestito fino a fine stagione, in Serie A si è mosso il Sassuolo che ha chiesto il trasferimento temporaneo così come il Feyenoord, chi invece è pronto ad offrire intorno ai 7 milioni sono il Girona e l’Olympiacos.

Per quanto riguarda l’attacco invece l’Inter sicuramente darà diverse chance a Francesco Pio Esposito che dopo le ottime prestazioni con la maglia dello Spezia nella scorsa stagione, al Mondiale per Club ha fatto vedere di essere già pronto per prendere sulle spalle l’attacco nerazzurro di Chivu.

Una certezza di questo ruolo è data anche dal fatto che, secondo quanto riportato dall’agente del giocatore, Marotta e Ausilio avrebbero già rifiutato offerte superiori ai 50 milioni da grandi club europei come il Manchester United o l’Atletico Madrid pronti ad aumentare notevolmente l’ingaggio del ragazzo.