CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Parisi e Baldanzi nel mirino, Skriniar via a luglio

In questo lunedì di calciomercato invernale l’Inter di prepara ad affrontare l’Empoli nel posticipo serale valido per il campionato ma questa partita potrebbe essere l’occasione per parlare di due giocatori finiti nel mirino nerazzurro. I lombardi, secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, starebbero infatti monitorando sia Fabiano Parisi che Tommaso Baldanzi tra le file dei toscani ma la concorrenza non manca. Accostato per lungo tempo alla Lazio, l’esterno ventiduenne farebbe comodo specialmente in caso di addio per Denzel Dumfries, cercato in Premier League, mentre per il trequartista diciannovenne si preannuncia un duello estivo con il Napoli.

Calciomercato Inter news, Milan Skriniar per ora resta a Milano

Il tormentone di calciomercato relativo all’addio di Milan Skriniar all’Inter continua a tenere banco in casa nerazzurra. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 sembra esser ben lontano dal venir rinnovato e, secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, ormai il centrale slovacco pare destinato a salutare i lombardi in estate. Dal primo di luglio infatti Skriniar potrà ufficialmente accasarsi altrove ma già da febbraio sarà libero di firmare con un’altra squadra come il Paris Saint-Germain: i parigini non dovrebbero avere fretta di aggiudicarsi il ventisettenne accogliendolo a parametro zero per poi garantirgli minimo 8 milioni di euro all’anno, uno e mezzo in più rispetto alla proposta interista. Se il PSG deciderà invece di accaparrarselo subito, allora i francesi dovranno presentare un’offerta congrua alla richiesta dei milanesi.

Calciomercato Inter news, Raoul Bellanova verso il riscatto

Sempre nell’ottica di rimpiazzare Dumfries, l’Inter sta ragionando su un’altra operazione in queste settimane di calciomercato. Stando a La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri proveranno a riscattare Raoul Bellanova dal Cagliari tentando di abbassare i 7 milioni di euro pattuiti al momento del prestito a Milano magari con l’inserimento di un giovane come contropartita tecnica.

