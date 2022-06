CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Parisi o Cambiaso per la fascia sinistra!

Calciomercato Inter news, lavori in corso sulla corsia di sinistra

Calciomercato Inter: dopo l’addio di Ivan Perisic, il tecnico Simone Inzaghi ha chiesto alla società di lavorare per strutturare al meglio la fascia sinistra, che ha perso il croato tra i migliori interpreti europei del ruolo. I nerazzurri si sono tutelati già nel corso della stagione prendendo Robin Gosens dall’Atalanta, col tedesco che è stato inserito gradualmente in squadra anche per farlo recuperare dall’importante infortunio che l’aveva bloccato dopo i grandi risultati ottenuti all’Atalanta.

Sarà Gosens il titolare ma alle sue spalle, considerando i molteplici appuntamenti che l’Inter dovrà affrontare, dovrà esserci un’alternativa di livello. I nomi in orbita Inter che offre il calciomercato sono quelli di Fabiano Parisi dell’Empoli, che nell’ultima stagione ha saputo distinguersi in maniera importante come esterno mancino, e quello di Andrea Cambiaso, difensore del Genoa e della nazionale Under 21 italiana, lanciato dai rossoblu direttamente dalla Primavera.

Il calciomercato dell’Inter potrebbe dunque far registrare un assalto veloce su uno di questi due nomi, giovani da inserire nello scacchiere di Inzaghi, ma il sogno resta sempre uno. Il possibile ritorno di Romelu Lukaku, che dopo una stagione da incubo al Chelsea ha già espresso tutto il suo pentimento riguardo la scelta di mettersi di nuovo in gioco in Premier League. Lukaku vorrebbe tornare all’Inter ma le cifre del suo attuale contratto con il club londinese sono assolutamente proibitive per l’Inter in questo momento.

Servirebbe un grosso sforzo da parte dell’attaccante belga sul piano dell’ingaggio ma una formula possibile sarebbe quella di un prestito oneroso per il primo anno e un pagamento rateizzato, anche se l’Inter non potrebbe restituire i 90 milioni di euro offerti dal Chelsea e accettati dal club nerazzurro nella scorsa estate. Una situazione di calciomercato da monitorare visto che la volontà del giocatore potrebbe rendere possibile un affare sulla carta complicatissimo.

