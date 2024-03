Calciomercato Inter News/ Passi avanti per Gudmundsson, via uno tra Sanchez e Arnautovic (27 marzo 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SI AVVICINA GUDMUNDSSON

Non è un mistero che il calciomercato Inter abbia messo gli occhi su Albert Gudmundsson: l’islandese sta avendo una grande stagione con la maglia del Genoa, l’ha prima portato alla promozione e adesso in Serie A ha già segnato 10 gol con una squadra vicina alla metà della classifica, confermando quanto di buono si diceva su di lui. È solo questione di mesi prima che Gudmundsson lasci il Grifone, per approdare a quella big che merita: l’Inter sta facendo passi avanti per il suo acquisto, anche se la concorrenza è forte e per rimanere al nostro campionato si è già mossa la Juventus, mentre guardando all’estero il Tottenham, che più volte ha fatto spese da noi in epoca recente, avrebbe già manifestato il proprio interesse.

L’islandese comunque avrebbe già manifestato l’intenzione di rimanere in Serie A, e di preferire l’Inter; Simone Inzaghi deve valutare anche per capire come piazzarlo al meglio in un 3-5-2 che verosimilmente non cambierà, Gudmundsson può giocare come seconda punta ma in quel ruolo bisognerà vincere la forte concorrenza di Marcus Thuram, senza dimenticarsi che ci sarà un Mehdi Taremi in più nel motore. Possibile un impiego da mezzala, intanto l’operazione del calciomercato Inter potrebbe riguardare un prestito con obbligo di riscatto. Il Genoa chiede 30 milioni per Gudmundsson: non pochi, anche perché l’Inter pur avendo migliorato il suo bilancio rispetto allo scorso anno rimane comunque in passivo.

VIA UNO TRA ARNAUTOVIC E SANCHEZ

Ovviamente l’arrivo di Albert Gudmundsson, ma anche e soprattutto quello di Mehdi Taremi, costringerà l’Inter a una cessione nel reparto offensivo: sotto i riflettori in questo senso ci sono Alexis Sanchez, tornato a vestire la maglia nerazzurra dopo la parentesi di Marsiglia, e Marko Arnautovic (idem come sopra, ma a distanza di oltre dieci anni) che in questa stagione si sono alternati nel ruolo di alternative agli intoccabili Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Nessuno dei due ha particolarmente brillato: di Arnautovic si ricorda il gol segnato all’Atletico Madrid negli ottavi di Champions League, purtroppo rivelatosi inutile vista l’eliminazione subita al Wanda Metropolitano ai rigori.

A fare le valigie potrebbe essere Sanchez: l’età non è troppo diversa, anzi (il Niño Maravilla ha quattro mesi in più) ma sulla valutazione dell’Inter peserebbe il fatto che il cileno avrebbe chiesto più spazio, consapevole di potersi giocare le sue carte in altri contesti come del resto aveva già mostrato all’Olympique Marsiglia. Resta da capire quanto l’Inter riuscirebbe a guadagnare da questa cessione, e soprattutto chi potrebbe farsi avanti per Sanchez: il classe ’88 in carriera ha fatto molto bene in Italia e Inghilterra ma anche nel Barcellona, ha giocato anche in Francia e gli resterebbe solo la Bundesliga come grande campionato da esplorare. Anche solo per togliersi uno sfizio, potrebbe essere la soluzione…











