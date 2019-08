Calciomercato Inter News/ Passi in avanti per Alexis Sanchez (ultime notizie)

L‘Inter sul calciomercato potrebbe mettere veramente le mani su Alexis Sanchez del Manchester United. L’esterno d’attacco ex Arsenal e Barcellona ha già giocato in Italia con la maglia dell’Udinese e sarebbe sicuramente importante per la squadra di Antonio Conte. Secondo FcInterNews si sarebbe arrivati rapidamente alla stretta finale dell’affare con il calciatore cileno pronto a ridursi l’ingaggio e a indossare la maglia numero sette. La trattativa sarebbe stata messa in piedi direttamente ieri con l’agente del calciatore Fernando Felicevich che avrebbe incontrato il Manchester United per discutere della trattativa. Si parla di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro. Il calciatore al momento percepisce uno stipendio da 12 milioni netti a stagione, con i Red Devils che sembrano pronti a corrispondere il 50% dello stipendio al ragazzo agevolando la trattativa.

Calciomercato Inter News, si temporeggia su Llorente

Sul calciomercato l’Inter sta lavorando a diverse soluzioni per l’attacco. Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku sembrava fatta per Edin Dzeko che poi ha fatto un passo indietro rinnovando il suo contratto con la Roma fino al 2022. Si è così virata l’attenzione su Fernando Llorente, pallino di Antonio Conte, che lo aveva avuto già alla Juventus, e facile da prendere anche perché al momento svincolato. L’ipotesi di uno scambio tra Mauro Icardi e Arkadiusz Milik con il Napoli però ha raffreddato la pista verso il basco ex Tottenham. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti la squadra meneghina avrebbe deciso di chiedere tempo all’attaccante, cercando di capire quali saranno le evoluzioni derivate dalla cessione di Mauro Icardi. Su Llorente ci sono anche Fiorentina, Lazio e Napoli stesso.

