CALCIOMERCATO INTER NEWS, PAVARD IN USCITA

Il calciomercato Inter sta gestendo la complicata situazione in difesa. Benjamin Pavard, nonostante sia sempre stato nella sua esperienza nerazzurra un elemento chiave, potrebbe lasciare i meneghini in questi ultimi giorni.

La foto mentre giocava a padel quando la squadra era impegnata nel Mondiale per Club e lui era tornato in Italia per infortunio non è piaciuta. Questo può essere uno dei motivi per cui l’ex Bayern Monaco possa fare le valigie nelle prossime ore.

Pavard piace in Turchia, anche se lui non sarebbe interessato ad un ridimensionamento livello di campionato. Occhio però alle sirene francesi poiché sia il Lens che il Marsiglia di Roberto De Zerbi hanno chiesto informazioni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SOLET TASSELLO DIFENSIVO

Il calciomercato Inter pensa già al sostituto. Attualmente il reparto difensivo conta Acerbi, Bastoni, Bisseck, De Vrij e Palacios per quanto riguarda i centrali, senza considerare Pavard che come raccontato potrebbe lasciare San Siro.

Ormai non è una novità che Solet dell’Udinese sia uno dei primi nomi nella lista dei desideri. I friulani però non vorrebbero cederlo nell’immediato mentre a gennaio, magari quando la situazione di classifica sarà tranquilla, non è da escludere che possa riaprirsi tutto.

Piccola parentesi su Frattesi, seguito dal Newcastle che potrebbe avanzare un’offerta ufficiale. I nerazzurri vogliono o la cessione a titolo definitivo o al limite un prestito con obbligo di riscatto, ma non sarebbero interessati ad un prestito secco o con il solo diritto di riscatto a giugno 2026.