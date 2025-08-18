Il calciomercato Inter sta valutando il cambio in difesa tra Benjamin Pavard e Oumar Solet. Senne Lammens opzione per la porta del futuro

Calciomercato Inter News: Senne Lammens può essere il futuro tra i pali

Il calciomercato Inter è rimasto bloccato dopo l’acquisto di Bonny, unico di questa sessione estiva, e l’intenzione della società sembrerebbe essere quella di non modificare la rosa a meno che non arrivino offerte difficili da rifiutare o se alcuni giocatori dovessero esprimere direttamente la loro volontà di lasciare la squadra.

La dirigenza infatti sembra ormai aver rinunciato all’idea di portare a Milano Ademola Lookman per le richieste troppo elevate dell’Atalanta, in difesa invece sono state respinte le diverse offerte provenienti dalla Premier League per Yann Bisseck che quindi rimarrà in nerazzurro.

Marotta e Ausilio torneranno ora sul loro primo obiettivo, ovvero il ringiovanire la squadra in vista delle prossime stagioni, in particolare il focus è ora sul portiere visto che Sommer non avrà davanti a sé ancora troppe stagioni e per questo si sta valutando il profilo di Senne Lammens, classe 2002 belga del Royal Antwerp.

Nella scorsa stagione ha ottenuto il ruolo da titolare giocando tutte le 40 partite del campionato rubando il posto al più esperto Butez che nel mese di gennaio è poi stato ceduto al Como, la richiesta è di 10 milioni cifra non esagerata ma che metterebbe in dubbio la posizione di Martinez, acquistato lo scorso anno.

Calciomercato Inter News: Benjamin Pavard il primo dei sacrificabili per arrivare a Oumar Solet

Il grosso movimento che il calciomercato Inter potrebbe vivere in queste ultime settimane è invece la cessione del francese campione del mondo Benjamin Pavard che nella scorsa stagione è stato martoriato dagli infortuni che non gli hanno permesso di replicare le prestazioni dell’anno passato.

Questa estate è stato desiderio di diverse formazioni ma ora quella più vicina sembra essere il Neom, club saudita allenato dal francese Christophe Galtier e con in rosa diversi giocatori provenienti dalla Ligue 1.

Il difensore nerazzurro non rifiuterebbe l’eventuale offerta della squadra araba e per il giusto prezzo anche l’Inter sarebbe più che disposta a lasciar partire l’ex Bayern Monaco, che ha ormai raggiunto i 30 anni, così da investire nell’acquisto di un giocatore più giovane e con una maggiore presenza fisica.

La scelta sarebbe quindi quella del venticinquenne francese Oumar Solet di proprietà dell’Udinese e che avrebbe chiesto alla società di essere ceduto in una società più importante, ritenendosi ormai pronto per il salto, la richiesta dei friulani non sarebbe neanche esagerata visto che dovrebbero bastare 25 milioni.