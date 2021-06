CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Pazza idea Gosens: servono 40 milioni!

CALCIOMERCATO INTER, PER GOSENS OSTACOLO ATALANTA!

Dopo l’arrivo di Hakan Calhanoglu, l’Inter ora punta sugli esterni per regalare a Simone Inzaghi i primi rinforzi concreti in vista della nuova stagione. E un nome clamoroso circolato nelle ultime ore è quello di Robin Gosens, gioiello tedesco che l’Atalanta sta vedendo produrre performance straordinarie a Euro 2020 con la maglia della Germania. La partita disputata col Portogallo, con tanto di gol, ha portato Gosens ad essere ambito da mezza Europa, big della Liga in testa.

L’Atalanta però ascolterebbe con attenzione una proposta dell’Inter da almeno 40 milioni di euro. E’ vero che il club nerazzurro sta cercando di portare avanti una campagna acquisti attenta e che soprattutto a fine mercato dovrà produrre un consistente avanzo di bilancio; ma gli incassi che potrebbero arrivare da alcune operazioni potrebbero consentire all’Inter di mettere le mani su un pezzo pregiato e soprattutto considerato quasi intoccabile dai bergamaschi prima dell’inizio degli Europei, che hanno poi messo in vetrina Gosens oltre ogni aspettativa.

CALCIOMERCATO INTER, HAKIMI IN DIREZIONE PSG

Una di queste operazioni potrebbe essere quella relativa ad Hakimi, per il quale il Paris Saint Germain sta accelerando in maniera sempre più convinta. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la trattativa per il marocchino potrebbe vedere la fumata bianca anche prima del previsto. “Hakimi: il Psg vuole chiudere entro domenica! Proprio per evitare qualsiasi rilancio Chelsea,” questo il tweet del giornalista che fa capire come l’esterno nerazzurro potrebbe passare sotto la Tour Eiffel già entro la fine di questa settimana, con i francesi d’altronde che sembrano aver ingranato la quinta sul mercato, con l’arrivo imminente anche di Sergio Ramos.

Per Hakimi un’operazione che potrebbe potenzialmente portare nelle casse dell’Inter una cifra tra i 70 e gli 80 milioni, poi in parte da reinvestire su un giocatore come Gosens che potrebbe davvero essere un grande regalo per Simone Inzaghi,



