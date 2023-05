Calciomercato Inter news/ Per Acerbi e Calhanoglu il futuro è nerazzurro

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SI LAVORA AL RISCATTO DI ACERBI

Il calciomercato Inter vede in primo piano in questi giorni le manovre per assicurare un futuro nerazzurro per alcuni dei giocatori che attualmente sono già colonne della squadra di Simone Inzaghi, come ad esempio Francesco Acerbi. Per il difensore ex Lazio questa stagione è stata incredibile: arrivato fra lo scetticismo generale o addirittura fra l’ostilità di alcune frange del tifo nerazzurro, Acerbi ha conquistato tutti e allora il suo futuro diventa una priorità di fondamentale importanza.

Ricordiamo infatti che Francesco Acerbi era arrivato all’Inter in chiusura del calciomercato estivo 2022 con la formula del prestito con diritto di riscatto, di conseguenza in teoria il suo futuro potrebbe anche prevedere un rientro alla Lazio. Tuttavia naturalmente la sua conferma è una priorità per mister Simone Inzaghi, confermassimo dopo le vittorie in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia e con la finale di Champions League sullo sfondo. Una indiscrezione diffusa da Dazn rivela che l’intesa con la Lazio per il riscatto di Francesco Acerbi è vicina, l’Inter metterà sul piatto 2 milioni di euro all’anno e un contratto annuale con opzione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL RINNOVO DI CALHANOGLU

Altro tema importante per il calciomercato Inter in questi giorni sarà sicuramente il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu, ormai perno indispensabile per il centrocampo nerazzurro. Sono settimane speciali per Calhanoglu, perché vincere il derby in semifinale di Champions League naturalmente è stato fantastico per tutto l’ambiente Inter, ma ancora di più per chi è un ex rossonero e giocherà la finale a Istanbul, nella sua Turchia, dove la grande avventura potrebbe essere coronata dall’epilogo più bello e desiderato.

Le parole rilasciate nei giorni scorsi da Hakan Calhanoglu hanno cancellato definitivamente ogni dubbio sul futuro nerazzurro del centrocampista turco, per cui è ormai certo che l’ex rossonero prolungherà il proprio accordo con l’Inter per altri tre anni. In questi giorni naturalmente ci sono altre priorità, quindi l’annuncio del rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu con l’Inter arriverà subito dopo la finale di Istanbul, con lo stipendio che sarà di circa 6 milioni a stagione più bonus.

