Il calciomercato Inter non è chiuso come dicono ma il club nerazzurro sta valutando alcuni nomi, sia in entrata che invece in uscita.

Calciomercato Inter, i nerazzurri ci provano ancora

Per molti il calciomercato Inter è terminato ed anche il presidente Beppe Marotta ha parlato nel prepartita del match contro il Torino affermando che, a meno di clamorose sorprese, il club ha chiuso i colpi in entrata. La realtà però è ben diversa e il tecnico Cristian Chivu si aspetta ancora un paio di rinforzi, un difensore ed eventualmente un attaccante.

La priorità però per i nerazzurri è la difesa e il club potrebbe continuare sulla scia di questo mercato e puntare su rinforzi giovani e di grande prospettiva. Dalla Turchia confermano il pressing del club nerazzurro per il giovane difensore del Fenerbahce, il classe 2006 Yusuf Akçiçek e giocatore di grande prospettiva. Mourinho stravede per lui ma allo stesso tempo il giocatore ha giocatori di esperienza e il club giallonero vuole vincere subito, l’Inter pensa a lui e vuole chiudere.

Finora il centrale ha presenze sia con il club turco che con la Nazionale turca e l’Inter ha presentato un’offerta da 17 milioni di euro, i turchi ne chiedono 20 più una percentuale sulla rivendita ma c’è la sensazione che le parti potrebbero presto trovare l’accordo per via definitiva e vedremo se il giocatore arriverà.

Calciomercato Inter, un’entrata ed un’uscita in attacco

Per quel che riguarda il reparto offensivo il calciomercato Inter è molto legato anche al futuro di Mehdi Taremi, giocatore con un ingaggio importante ma ormai fuori dai piani del club. Nelle ultime ore si è parlato di Psv Eindhoven e di qualche sirena da campionati minori ma come riporta Sky occhio anche al neo promosso Sassuolo.

Il club neroverde è a caccia di un attaccante dopo l’addio di Mulattieri e tra i vari nomi valuta anche l’iraniano, anche se è condizione ovvia quella di abbassarsi abbastanza il proprio ingaggio. L’Inter attende ed in caso di cessione potrebbe provare un colpo in prestito, nelle ultime ore di mercato, la principale idea è quella che porta a Nkunku, in uscita dal Chelsea.

Per quel che riguarda il centrocampo in Inghilterra sono tornati di moda rumors sul futuro di Davide Frattesi, centrocampista rimasto ieri tutta la partita in panchina. Il club ha appena ingaggiato anche il giovane francese Diouf e c’è una concorrenza potremmo dire estrema, occhio al Newcastle ed i nerazzurri valutano il giocatore circa 40 milioni di euro.