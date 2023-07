CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Per la porta è Sommer vs. Carnesecchi (25 luglio 2023)

La situazione di calciomercato intorno al portiere svizzero Yann Sommer prosegue a tenere banco in casa Inter. Mentre la squadra è già in Giappone per il ritiro estivo, gli occhi sono puntati sul Bayern Monaco, che si unirà alla tournée asiatica a partire da questa sera. La trattativa di calciomercato per l’acquisizione di Sommer da parte dell’Inter aveva subito un rallentamento a causa dello stop di Mamardashvili al Bayern, ma adesso giungono nuove informazioni dalla Germania che potrebbero far accelerare il tutto.

I bavaresi si sono allenati senza la presenza di Yann Sommer, un segnale chiaro per il calciomercato dell’Inter. L’assenza del portiere svizzero dall’allenamento si aggiunge ad altri segnali che suggerivano già il suo possibile approdo a Milano. Sommer aveva saltato l’amichevole contro il Rottach-Egern la scorsa settimana, e ora sembra ripetersi la situazione. Il portiere svizzero sembra intenzionato a non aspettare fino alla metà di agosto per essere ceduto, desiderando trovare una soluzione più tempestiva, magari anche prima che Neuer torni al meglio o che il Bayern abbia un sostituto sicuro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OCCHI IN CASA ATALANTA

Nonostante la volontà di Sommer di affrontare questa nuova sfida, c’è un contrasto con la decisione di Thomas Tuchel, l’allenatore dell’Inter, che ha regolarmente convocato il portiere svizzero per la tournée asiatica. L’Inter, intanto, continua a lavorare per regalare ad Inzaghi un nuovo portiere e colmare il vuoto lasciato dalle partenze di Onana e Handanovic. La trattativa è ben impostata e sembra che le due dirigenze siano vicine a chiudere l’accordo. L’Inter sta negoziando per un prezzo leggermente inferiore rispetto alla clausola di 6 milioni di euro precedentemente chiacchierata per il portiere svizzero. Nonostante alcune differenze di cifre, trapela un ottimismo riguardo alla conclusione positiva dell’operazione.

Mentre l’Inter si avvicina alla possibile firma di Sommer, il mercato dei portieri si intreccia anche con l’Atalanta. L’allenatore Gian Piero Gasperini ha espresso il suo pensiero riguardo ai portieri Carnesecchi e Musso, entrambi oggetto di interesse da parte dell’Inter. Gasperini ha evidenziato che entrambi meritano di giocare, ma è conscio della sfida di dover trovare una soluzione equilibrata per entrambi i portieri, considerando che nella prossima stagione l’Atalanta dovrà affrontare numerose partite. Soprattutto l’ex Cremonese Carnesecchi sembra stuzzicare l’Inter se la trattativa per Sommer non dovesse andare in porto.











