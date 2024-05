Calciomercato Inter News/ Per l’attacco si pensa a Immobile, stuzzica l’idea Bijol (oggi 29 maggio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IMMOBILE SI AVVICINA?

Con la trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez che si fa incandescente, viste le richieste di ingaggio dall’entourage dell’argentino, il calciomercato Inter si guarda intorno alla ricerca di un attaccante: non necessariamente il diretto sostituto del Toro, ma un profilo da affiancare a Mehdi Taremi e che magari possa sopperire a un’eventuale cessione di Marko Arnautovic, aspettando di chiarire lo scenario che riguarda Lautaro. Un nome? Quello di Ciro Immobile, che riabbraccerebbe Simone Inzaghi con il quale per due volte è stato capocannoniere di Serie A: la proficua collaborazione ai tempi della Lazio potrebbe diventare realtà anche nell’Inter.

Il Messaggero ha tracciato la situazione: Igor Tudor punta alla conferma di Immobile che ha già fatto sapere di voler restare sino alla scadenza del contratto (2026) ma per l’allenatore croato il bomber è oggi una riserva e questo non soddisfa Claudio Lotito, visto l’ingaggio da 5 milioni di euro. Come dire: un contratto così alto per un rincalzo non ha ragione d’essere, per questo sarebbe aperto a una cessione e in questo momento il presidente della Lazio guarda soprattutto all’Arabia Saudita. Tuttavia Inzaghi potrebbe provare a ingolosire Immobile: per 10 milioni di euro l’Inter potrebbe accaparrarsi l’attaccante nel calciomercato estivo.

BIJOL PER LA DIFESA

Intanto però si lavora anche ad altri reparti: il calciomercato Inter sa bene di non potersi permettere spese folli, ma avendo vinto lo scudetto può attirare giocatori interessanti e uno di questi potrebbe essere Jaka Bijol. Il difensore sloveno piace a tanti: Napoli, Roma e Juventus sono tra le società che in più di un’occasione hanno fatto sondaggi, Bijol infatti è arrivato in Italia nel 2022 e si è subito fatto notare per il senso della posizione e l’abilità in marcatura, inoltre è anche una potenziale minaccia nell’area di rigore avversaria. Fermo per circa tre mesi per infortunio nel corso di questa stagione, non ha perso il suo appeal: ora l’Udinese potrebbe decidere di venderlo.

La politica del club friulano è da tempo quella di portare introiti alle casse societarie, facendo crescere acquisti low cost per poi realizzare plusvalenze: lo abbiamo imparato dal passato e Bijol potrebbe essere l’ennesimo nome sulla lista, acquisita la salvezza sul campo i Pozzo possono ora pensare di ascoltare interessanti offerte per il loro difensore. Tra queste, potrebbe arrivare quella dell’Inter che a dire il vero in difesa non è messa male, ma può comunque inserire un profili utile per il futuro considerando che lo sloveno è nato nel 1999. L’Udinese al momento valuta Bijol tra i 15 e i 20 milioni di euro, staremo a vedere.











