Calciomercato Inter News/ Per Lukaku occhio alla Juventus! (Ultime notizie)

Continua il pressing dell’Inter sul calciomercato per Romelu Lukaku del Manchester United, ma i nerazzurri ora devono guardarsi con attenzione dalla Juventus che sembra mettere sul piatto Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da FcInterNews i Red Devils sembrano pronti ad abbassare un po’ le pretese, attorno ai 75 milioni di euro. Il club meneghino invece può arrivare massimo a 70 milioni più bonus. C’è da valutare con attenzione però il vecchio accordo proprio tra lo United e l’Everton dal quale è stato prelevato il belga. In caso di cessione infatti dovranno essere corrisposti 5 milioni di euro come premio di formazione, una cifra che si vorrebbe caricare sulle spalle dell’Inter dandogli magari in cambio di questo sforzo economico il terzino Matteo Darmian.

Calciomercato Inter News, Politano al passo d’addio

L’Inter valuta sul calciomercato anche alcuni colpi in uscita ed è così che potrebbe lasciare i meneghini l’esterno d’attacco Matteo Politano. Arrivato appena un anno fa dal Sassuolo e tra i migliori dell’ultima stagione non viene visto moltissimo da Antonio Conte. Secondo FcInterNews pare che presto ci sarà un incontro tra la dirigenza dei meneghini e l’agente del ragazzo. Le ultime squadre ad essersi iscritte sono Atalanta e Torino, con la Fiorentina che sarebbe interessata al colpo. C’è poi una possibilità romantica e cioè quella del possibile ritorno alla Roma, squadra della sua città e dove il calciatore è diventato grande. Difficile capire cosa potrà accadere, ma sembra proprio che la sua avventura a Milano sia terminata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA