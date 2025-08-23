Calciomercato Inter news, il Lilla esce dalla corsa per Pavard mentre Dumfries esprime chiaramente la voglia di restare (oggi 23 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL LILLA SI RITIRA DALLA CORSA PER PAVARD

Due giocatori che nelle ultime stagioni sono stati titolari nell’Inter di Simone Inzaghi sono al centro dell’attenzione oggi, sabato 23 agosto 2025, a causa di dichiarazioni che registrano novità importanti sui possibili movimenti in uscita per il calciomercato Inter nel finale di questa lunga estate di trattative.

Calciomercato Inter News / I nerazzurri blindano Berenbruch, occhi su Solet. Nome nuovo dalla Francia

Un nome che sappiamo essere in bilico è quello del francese Benjamin Pavard, per il quale sono state avanzate ipotesi praticamente di ogni genere, dall’immancabile pista araba che porterebbe al Neom all’interessamento del Galatasaray, fino a quella che sarebbe stata la suggestione più “romantica”, cioè un ritorno al Lilla, la società che ha lanciato Pavard nel grande calcio.

Calciomercato Inter News/ Napoli sorpassato: ecco Diouf! Un mediano va al Toro (22 agosto 2025)

Una pista che però sembra essere possibile, in base alle parole proprio del presidente del club francese, Olivier Létang, che ha parlato all’Equipe. Létang con una battuta aveva annunciato che Pavard “dovrebbe arrivare lunedì”, sarebbe stato un annuncio bomba, ma in realtà si è trattato solo di una battuta. La realtà è opposta: “Ho chiamato Benjamin, ne abbiamo parlato. Ma non saremmo in grado di pagarlo”.

Insomma, Benjamin Pavard non andrà al Lilla, questa possibile pista per l’eventuale cessione del difensore francese richiude per il calciomercato Inter. Il presidente del club aveva infatti proseguito, ribadendo l’impossibilità di ‘riportare a casa’ il calciatore: “Ci sono cose possibili, altre no. Sarebbe fantastico e gli ho detto che mi piacerebbe molto che tornasse da noi oggi. Ma ci sono considerazioni economiche che oggi sono impossibili da realizzare”.

Calciomercato Inter News/ In arrivo il centrocampista, operazione da 25 milioni! (oggi 21 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PER DENZEL DUMFRIES UN FUTURO NERAZZURRO

Non è naturalmente da escludere che Pavard possa restare all’Inter, mentre ad esprimere in modo nettissimo la fedeltà alla causa nerazzurra è Denzel Dumfries, l’esterno destro olandese reduce dalla migliore stagione della carriera, che gli è valsa anche la candidatura al Pallone d’Oro. Negli anni scorsi il calciomercato Inter spesso registrava ipotesi di cessione per Dumfries, che però non si sono mai realizzate, tanto che Denzel sta iniziando la sua quinta stagione in nerazzurro ed è ormai un veterano nello spogliatoio della Beneamata.

In un’intervista rilasciata a DAZN, lo stesso Denzel Dumfries ha parlato del legame sempre più forte che c’è fra l’olandese e il club nerazzurro: “È sempre stato chiaro per me che l’obiettivo fosse rimanere all’Inter”. C’è identità di vedute tra il calciatore e la società e anche questo è molto importante: “Sono un giocatore di questo club e so che anche il pensiero del club è questo”. Dumfries sa che tante volte si è parlato di lui, ma non si lascia influenzare: “Molti hanno parlato di un mio trasferimento, ma non ho mai avuto dubbi e lo stesso è valso per il club. Sono molto contento e voglio continuare qui”.