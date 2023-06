Calciomercato Inter News/ Piace Mamardashvili ma il prezzo è alto, Kessié sblocca Brozovic? (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: UNA SORPRESA TRA I PALI

Il calciomercato Inter continua a riflettere sull’eventuale erede di André Onana, che per il momento rimane ad Appiano Gentile ma come noto sarebbe in uscita, con i club di Premier League (Chelsea e Manchester United) che continuano a fargli la corte. Il primo profilo individuato dalla società era Guglielmo Vicario, ma si è inserito il Tottenham e l’affare è sfumato: così ora l’Inter va alla ricerca di un altro estremo difensore che prenda i gradi del titolare, e tra i nomi emersi ci sarebbero anche quelli di tre veterani come Hugo Lloris, Keylor Navas che ha appena concluso sei mesi di prestito (dal Psg) al Nottingham Forest e Yann Sommer, acquistato a gennaio dal Bayern Monaco per sopperire all’infortunio di Manuel Neuer.

Sono portieri di grande affidabilità, ma vista l’età sarebbe anche difficile costruire su di loro; così quasi a sorpresa – ma nemmeno troppo – è spuntata la candidatura di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano che si è messo in gran luce nel Valencia e che ora, con la sua nazionale Under 21, ha vinto il gruppo A agli Europei e si prepara – sabato – a giocare i quarti di finale. Il problema per il calciomercato Inter è che Mamardashvili costa: il Valencia chiede almeno 30 milioni di euro per il suo estremo difensore, una cifra che al momento la società nerazzurra non può permettersi di spendere. Prima appunto dovrebbe uscire Onana, e per allora potrebbe già essere tardi perché altre squadre sono ovviamente sulle tracce del georgiano.

KESSIE LA CHIAVE PER BROZOVIC

Un nodo molto simile da sciogliere è quello legato a Marcelo Brozovic. Come noto il croato sarebbe vicino all’Al Nassr, ma non sarebbe troppo convinto di andare a giocare in Arabia Saudita. I dirigenti del club sono volati a Milano per provare a sbloccare l’affare, intanto Brozovic è tentato dal Barcellona che però può offrire solo un terzo rispetto all’Al Nassr, e soprattutto prima di formulare richieste ufficiali deve vendere. Il problema è che la cessione di Brozovic è la chiave per dare l’assalto definitivo a Davide Frattesi: questo intoppo rischia di far perdere all’Inter, riguardo il centrocampista del Sassuolo, il derby di calciomercato con il Milan.

A risolvere tutto potrebbe essere Franck Kessié: ai margini del progetto di Xavi al Barcellona, l’ivoriano potrebbe finire in Arabia Saudita e magari proprio all’Al Nassr, che avrebbe così il suo rinforzo a centrocampo e genererebbe un effetto domino, perché a quel punto il Barcellona potrebbe dare l’assalto a Brozovic e l’Inter, con i soldi derivati dalla cessione del croato, andrebbe a bussare alla porta del Sassuolo per Frattesi. Naturalmente bisogna anche verificare i tempi di questo incastro, perché spesso e volentieri il calciomercato si svolge rapidamente e non aspetta; l’Inter ha comunque anche questa carta da giocarsi, dunque staremo a vedere cosa succederà…











