CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Pinamonti vicino al Sassuolo, pres.Marsiglia: “Sanchez…”

Calciomercato Inter news, rescissione e poi OM per Alexis Sanchez

Il tormentone di calciomercato relativo all’addio all’Inter di Alexis Sanchez dovrebbe finalmente concludersi nella giornata odierna. Oggi infatti l’attaccante cileno dovrebbe rescindere il suo contratto con i nerazzurri, attualmente ancora in vigore fino al giugno del 2023, ottenendo la buonuscita da 7 milioni di euro visto lo stipendio che avrebbe dovuto percepire per un altro anno e senza dimenticare le mensalità non pagate nell’annata 2020/2021.

Una volta completato l’addio all’Inter, Sanchez sarà dunque libero di accasarsi all’Olympique Marsiglia allenato da mister Tudor visto l’interesse espresso dai francesi nei suoi confronti. Intervistato da Prime Video, il presidente dei transalpini Pablo Longoria ha spiegato: “Ne stiamo discutendo, è un profilo che si adatta a ciò che vogliamo fare quest’anno. Se è vicino? Dipende dall’Inter, bisogna sempre rispettare i club.”

Calciomercato Inter news, il Sassuolo si avvicina ad Andrea Pinamonti

In casa Inter il cileno Sanchez non dovrebbe essere l’unico attaccante a salutare Milano ni questo agosto di calciomercato estivo. In partenza dai nerazzurri si segnala sempre anche Andrea Pinamonti, rientrato dal prestito all’Empoli dello scorso anno e valutato 20 milioni di euro. Accostato con una certa insistenza all’Atalanta, al Monza e alla Salernitana, in queste ore Pinamonti sembrerebbe essere molto vicino al trasferimento al Sassuolo, club che ha ceduto Scamacca al West Ham e che potrebbe lasciar andare pure Raspadori al Napoli.

