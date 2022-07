CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Più Acerbi che Milenkovic, ecco quanto vuole Alexis Sanchez

Calciomercato Inter news, Acerbi più semplice di Milenkovic

L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore centrale in questa finestra di calciomercato estivo. Salutato Andrea Ranocchia, che ha firmato con il neo promosso Monza a parametro zero, mister Inzaghi aveva sottolineato come lui in primis stesse facendo pressione sui suoi dirigenti per l’acquisto di un elemento da sfruttare in quella zona del campo nel corso della stagione che sta per cominciare ed infatti i nerazzurri sembravano essere ad un passo da Gleison Bremer, il quale ha però preferito accasarsi alla Juventus vista anche l’offerta accettata dal Torino.

L’Inter, al momento, non gode di un’ampia disponibilità economica e potrebbe decidere di puntare su una soluzione low cost ricordando anche il mancato passaggio di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. L’obiettivo principale sarebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina, valutato non meno di 15 milioni di euro e con i viola che dovrebbero incontrare in questi giorni il suo agente Ramadani per discuterne il futuro, ma l’alternativa è rappresentata da Francesco Acerbi, in rotta con la Lazio nonostante un contratto valido fino al giugno del 2025.

Calciomercato Inter news, quanto serve per la buonuscita di Sanchez

Nel frattempo in casa Inter, in questi frenetici giorni di calciomercato, si lavora anche a qualche cessione per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano nei piani di società e allenatore in vista della prossima stagione. Il principale indiziato a salutare Appiano Gentile resta il cileno Alexis Sanchez, sotto contratto fino al giugno del 2023 ed accostato all’Olympique Marsiglia di mister Tudor con i francesi che però non sembrano realmente intenzionati ad affondare il colpo stando ai rumors. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Sanchez sta continuando a trattare la buonuscita per la risoluzione del contratto che dovrebbe essere di addirittura 8 milioni di euro a causa del mancato pagamente di una parte dell’ingaggio per non pesare troppo sul bilancio nel 2020/2021.

