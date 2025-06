CALCIOMERCATO INTER NEWS, WOLTEMADE SAREBBE IL PIANO B

Il calciomercato Inter è orientato a rinforzare l’organico di mister Cristian Chivu specialmente in attacco. Nel reparto avanzato ci sono solo tre giocatori, ovvero Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, dopo la decisione di non proseguire il rapporto lavorativo sia con Marko Arnautovic che con Joaquin Correa, prossimi dunque all’addio definitivo poichè in scadenza il 30 giugno 2025.

I nerazzurri sono alla ricerca di nuovi elementi per rinfozarsi davanti ed il nome più gettonato secondo i rumors nei pensieri dei dirigenti interisti sarebbe quello di Rasmus Hojlund del Manchester United. Il danese, che si aspetterebbe di rimanere all’Old Trafford nel prossimo futuro stando alle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa, avrebbe invece apprezzato l’interessamento dei lombardi, aprendo ad un eventuale trasferimento.

Prelevato pagando addirittura 75 milioni di euro all’Atalanta appena un paio di anni fa, Hojlund ha tuttavia tradito le aspettative, dimostrandosi incapace di rendere come ci si aspettava con il club inglese. Gli infortuni hanno condizionato la sua stagione ed in generale la squadra non sta vivendo un grande periodo da ormai diverse stagioni.

Lo scoglio del costo del cartellino potrebbe essere difficile da superare per l’Inter affinchè Hojlund finisca a Milano ed è anche per questa ragione che si sta prendendo in considerazione un altro profilo come primissimi alternativa e cioè Nick Woltemade dello Stoccarda. Il classe 2002 ha siglato una tripletta alla Slovenia ieri sera con la sua Nazionale al primo match disputato dai suoi nell’Europeo Under 21. Sul tedesco ci sarebbero però anche altri club come il Bayern Monaco ed il Chelsea avendo inoltre segnato dodici reti e firmato due assist in 28 presenze in Bundesliga a cui vanno aggiunti pure i 5 gol, più un assist, in 5 gare disputate in Coppa di Germania.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NIENTE OFFERTE PER CALHANOGLU

La nuova sessione di trattative che partirà ufficialmente il primo di luglio forza il calciomercato Inter a valutare anche eventuali proposte ricevute per i suoi campioni. Nelle scorse ore in questo senso si è parlato a lungo della possibilità che Hakan Calhanoglu lasci i nerazzurri durante l’estate per vivere un’avventura altrove nonostante un contratto in scadenza fra due stagioni, e quindi a giugno del 2027. Nello specifico, sembrava che il Galatasaray volesse mettere le mani sul capitano della Nazionale turca, il quale non ha mai giocato nel campionato del suo Paese essendo nato e cresciuto in Germania pure sul piano calcistico.

Tuttavia, le indiscrezioni riportano che i giallorossi non si sarebbero ancora fatti avanti con l’Inter presentando una proposta ufficiale al fine di accaparrarsi il trentunenne nato a Mannheim. Si attendono novità anche in merito ad eventuali offerti dall’Arabia Saudita e intanto si è già parlato di eventuali sostituti con Nicolò Rovella della Lazio in prestito dalla Juventus ed il ventiquattrenne spagnolo Adrian Bernabé, ora al Parma, come possibili candidati.